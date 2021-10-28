Arkadaşlık siteleri 'hiç arkadaşça değil'

Online arkadaşlık siteleri kategorisinde 2019 yılının ilk 9 ayında 511 olan şikayet sayısı 2020’nin aynı döneminde pandeminin etkisiyle yüzde 240 artarak 1729’a ulaştı

Modern çağ, insanları yalnızlaştırırken aynı zamanda bir araya getirmeye de devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte online arkadaşlık siteleri bireylerin yalnızlaşmasının önüne geçiyor. Artık dünyadaki milyonlarca kişi eş bulmak ya da flört etmek için online arkadaşlık sitelerine başvuruyor, bu platformlar üzerinden iletişim kuruyor, hatta evleniyor.

9 ayda 345 bin ziyaret

Kullanıcıların güvenliklerini sağlamak için platformlar her geçen gün önlemlerini artırsa da bireyler uygulamaları kullanırken sorunlarla karşılaşabiliyor. Çözüm platformu Şikayetvar, online arkadaşlık uygulamalarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları bir araya getirdi.

Verilere göre 2020 yılında partner siteleriyle ilgili karar vermek ve araştırma yapmak için Şikayetvar'da toplam 650 bin ziyaret gerçekleşti. 2021'in ilk 9 ayındaysa ziyaret sayısı 344 bin 950'ye ulaştı. 47 bin 533 ziyaret sayısıyla en çok ziyaretin gerçekleştiği ay eylül oldu.

Şikayetler artışta

Online arkadaşlık siteleri kategorisinde 2019 yılının ilk 9 ayında 511 olan şikayet sayısı 2020'nin aynı döneminde pandeminin etkisiyle yüzde 240 artarak 1729'a ulaştı. 2021 verileri incelendiğinde ilgili dönemde bu artışın devam ettiği gözlemleniyor. Yılın ilk 9 ayında şikayetler yüzde 18 artarak Şikayetvar üzerinden 1895 şikayet yazıldı.

Hangi sorunlar sık görülüyor?

Başkasının telefon numaraları ve fotoğraflarıyla sahte profillerin oluşturulması

Fake hesapların açılması

Sisteme girişte yaşanan teknik sorunlar

Gold/Platin/Premium üyeliklerinde hesaptan fazla para çekilmesi

Hesapların sebepsiz yere yasaklanması/ban'lanması

Para iadesinin yapılmaması/geç yapılması

Abonelik başlangıcında ya da iptalinde yaşanan sorunlar

Eşleşildiği halde karşı tarafa mesaj gönderememe

Beğeni sayılarının gerçeği yansıtmaması

Sahte hesaplar ve gerçek dışı beyanlar...

Önemli şikayetlerden bazıları şöyle:

“Fotoğrafım kullanılarak sahte hesap açılmış ve Instagram hesabıma link verilmiş"

“Yalan dolan, samimiyetsiz bir uygulama… 10 km uzaklıkta diyor, kişi ya Çin'de ya da Singapur'da çıkıyor. Mail atıp şikayet edeceğiniz bir alan yok. Her yer otomatik cevap. Para iadesi isteyecektim ama ne mümkün.”

“Her şey yalan. Üye olduktan sonra gram kişi yazmadı. Sahte hesap hepsi. Hakkında suç duyurusunda bulundum”

“Ufak bir yanlışlık üzerine attığım fotoğraf (ki ben bile atmadım) sonucu ban yedim. İnsanlar neler neler atıyorlar, gene de ban yemiyorlar. Hem mesaj hem de hikaye olarak daha önce de çok kez başıma geldi. Ban'ı kaldırmak için bile para istiyorsunuz.”

“Bundan 8 yıl önce, 16 yaşındayken kayıt olduğum uygulamayı sileli yıllar oldu. Ancak adımı ve soyadımı Google'da aratınca çıkıyor. Acilen silinmesini talep ediyorum. Lütfen talebimi işleme alın.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.