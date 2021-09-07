Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı

Antalya'da İbrahim Kılıç (27), arkadaşı Furkan Topçu'ya düğün hediyesi olarak 11 bin TL'lik telefon taktı.

Antalya'da telefon alım satımı üzerine iş yeri bulunan İbrahim Kılıç, Kumluca ilçesinde yaşayan arkadaşı Furkan ve Büşra Topçu çiftinin gerçekleşktirilen düğününe katıldı. Kılıç, takı töreninde 4 yıllık arkadaşı Furkan Topçu'ya, kutusu henüz açılmamış ve değeri 11 bin TL'yi bulan cep telefonu taktı.

Kırmızı kurdeleye bağladığı cep telefonunu Furkan Topçu'ya taktığı esnada düğüne katılan diğer davetliler şaşkınlık yaşadı. İbrahim Kılıç'ın cep telefonunu damada taktığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

'HEYECANDAN KONUŞAMADI'

Telefonu taktığı sırada damadın çok şaşırdığını ifade eden İbrahim Kılıç, “Düğün öncesinde kendisiyle konuştuğumda böyle bir telefona ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de ona bir jest yapmak istedim. Düğüne gittiğimde kendisine bu telefonu takı diye taktım. Bu telefonu almak gibi bir hayali vardı. Telefonu taktığımda şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Diğer konuklar da şaşırdı. Furkan çok mutlu oldu. Heyecandan zaten konuşamadı. Sonra konuştuğumuzda bana teşekkür etti" dedi. Kılıç, telefonun son çıkan modellerden olduğunu ve değerinin 11 bin TL olduğunu kaydetti.

'ÇEYREK ALTIN BEKLİYORDUM, TELEFON ÇIKTI'

İbrahim Kılıç ile telefonda görüntülü konuşan Furkan Topçu, “Düğünümde böyle birşey beklemiyordum, görünce şok oldum. Bu durum zaten İbrahim'e yakışırdı. Böyle bir durumu beklemiyordum. Ben bir çeyrek altın takar diye düşünmüştüm ama telefon çıktı" dedi.

GELİN ALMAYA GİTTİ, ARKADAŞLARI YUMURTA, UN VE SUYA BULADI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşamki düğünde Büşra Topçu ile evlenen Furkan Topçu, bugün ilçede yöresel olarak yapılan gelin alma etkinliğinde arkadaşlarının şakasına maruz kaldı. Yöreye özgü bir gelenek dolayısıyla düğünden sonra baba evine giden gelin Büşra Topçu'yu, baba evinden almaya giden damat Furkan Topçu'ya arkadaşları yumurta, pasta sosu, un ve suyla bir sürpriz hazırladı. Durumdan son anda haberdar olup damatlığını çıkarıp, eşortmanlarını giyen Furkan Topçu'yu, arkadaşları gelin almaya geldiğinde yumurta, un, sos ve suya buladı. Başından aşağı dökülen malzemeler nedeniyle zor anlar yaşayan Furkan Topçu, neye uğradığını şaşırdı.

'BENDE BİTMESİN BÖYLE ADETLER'

Arkadaşlarının şakasından sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Furkan Topçu, "Yapılanlar bence yanlış. Ben hiç kimseye böyle bir şey yapmadım, böyle bir şey başıma geldi. Bundan sonra ben başlıyorum, yapılsın. Daha yeni başlıyoruz. Neler, neler yapacağım. Bende bitmesin böyle adetler. Millet devam etsin. Sıra bana gelecek. Bana bunu yapanların hepsi evlenecek. Hepsi küçük daha. Sıra bana gelecek" diyerek arkadaşlarına gözdağı verdi.

'TELEFON SÜRPRİZ OLDU'

Furkan Topçu, arkadaşının düğünde 11 bin TL'lik cep telefonu takmasına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Telefon biraz denk geldi. Telefonu beklemiyordum. Sürpriz oldu. Düğün takısı olarak cep telefonu takan arkadaşımla 5 yıllık bir samimiyetimiz var. Ben onun işini yapıyorum. O benim işimi yapıyor falan. Açıkçası beklemiyordum. Çok teşekkür ederim İbrahim Kılınç'a. Maddi değerinin hiçbir önemi yok. Manevi değeri çok fazla Allah razı olsun."

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.