Arka Sokakların Tekini Kim? Onur Bay Yeni Dizisi
Arka Sokakların Tekin’i gerçek adı ne? Tekin Çoban kimdir? Onur Bay’ın yer aldığı dizi ve filmler neler? Onur Bay hangi dizide oynayacak? 2006 Yılından itibaren Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklarda oynayan Onur Bay 2022 yılında bu diziden ayrıldı. Oyuncu Onur Bay’ın yeni dizisi merak konusu. Bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-18 12:20:25
Onur Bay Kimdir?
Onur Bay 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Onur Bay bugün 26 yaşındadır. Oyuncu Onur Bay'ın bekâr olduğu bilinmektedir. 1.80 boyundaki oyuncu balık burcudur. Onur Bayi İstanbul Kültür Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak bu okulda sinema televizyon bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında gerçekleştirmiş ve profesyonel bir oyuncu olmuştur. Oyuncu Onur Bay 15 sene boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Oyuncu bu diziyle birlikte ün elde etmiştir.
Onur Bay Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?
Dizi;
- Arka Sokaklar 2006-2022
- Köpek-2005
- Son Yaz
- Kaçış
Filmler;
- Çakallarla Dans
Onur Bay Yeni Dizisi Ne?
Onur Bay'ın yeni sezonda yeni bir dizide yer alacağı ortaya çıktı. Bununla birlikte yakışıklı oyuncu, Kaçış isimli Disney Plus dizisi için anlaşma yaptı. Çekimleri Gaziantep'te 26 Kasım'da başlayacak olan dizinin hikâyesi Engin Akyürek'e aittir. Onur Bay'da bu yeni dizide etkili oyuncu kadrosu ile birlikte oyunculuk performansını sergileyecek. .
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