Arka Sokakların Tekini Kim? Onur Bay Yeni Dizisi

Arka Sokakların Tekin’i gerçek adı ne? Tekin Çoban kimdir? Onur Bay’ın yer aldığı dizi ve filmler neler? Onur Bay hangi dizide oynayacak? 2006 Yılından itibaren Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklarda oynayan Onur Bay 2022 yılında bu diziden ayrıldı. Oyuncu Onur Bay’ın yeni dizisi merak konusu. Bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…