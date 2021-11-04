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TIMETURK / YAŞAM / Arif Verimli: Çok bilmeyin her şeyi

Arif Verimli: Çok bilmeyin her şeyi

Psikiyatrist Prof Dr. Arif verimli, son dönemlerde popüler kültür ile artış gösteren bilgiden yoksun önermelere tepki gösterdi. Verimli ‘Çok bilmeyin her şeyi’ dedi.

1 Saat Önce
2021-11-04 23:40:00
Arif Verimli: Çok bilmeyin her şeyi

Popüler kültür ile birlikte sosyal medyada artan mesnetsiz önermeler bir tepki de Psikiyatrist Prof dr. Arif Verimli'den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Verimli “Majör(Şiddetli) Depresyondaki hastalara "Aman kalk bir yoga yap, haline şükret, neyin eksik diyorsunuz ya" sizi dövseler şiddet sayılmaz inanın.. Çok bilmeyin herşeyi..” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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