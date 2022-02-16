Arif Şentürk hayatını kaybetti! Arif Şentürk cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak?

Arif Şentürk hayatını kaybetti! Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Arif Şentürk cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

Arif Şentürk hayatını kaybetti! Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Arif Şentürk cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

Arif Şentürk hayatını kaybetti!

Arif Şentürk 1941 yılında; babası Arnavut İsa Şentürk ve annesi Boşnak Fikriye Laguciç'in oğlu olarak Arnavutlukta dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kumanova'daki Türk okullarında tamamlayan Şentürk, 1956'da ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ne, ardından da İstanbul Zeytinburnu'na yerleşti.

Kalabalık bir ailede büyüyen ve 6 kardeşe sahip olan Şentürk, ekonomik zorluklardan dolayı 15 yaşından itibaren uzun yıllar marangozluk, boksörlük, futbolculuk, hakemlik ve berberlik gibi birçok farklı meslekte çalıştı.

Şentürk için "Aman Bre Deryalar" türküsü dönüm notası oldu.

Arif Şentürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ardından vefat haberi geldi.

Arif Şentürk cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak?

Arif Şentürk, Arnavut ve Boşnak kökenli Türk halk müziği sanatçısı, derlemecisi ve yorumcusu. Özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür. Şentürk'ün cenaze namazı 16 Şubat Çarşamba ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak. .