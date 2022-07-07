Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı öncesinde sık araştırılan tatil mevzusu gündeme geldi. Kurban bayramından bir gün öncesi olan arefe günü tatil mi? Kurban bayramı arefesi resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar..

Kurban Bayramı öncesinde sık araştırılan tatil mevzusu gündeme geldi. Kurban bayramından bir gün öncesi olan arefe günü tatil mi? Kurban bayramı arefesi resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar...

Arefe günü tatil mi?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz tarihine denk geliyor. Dolayısıyla birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü olacak. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor.

Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Arefe günü yarım gün tatil yapılıyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi, bu yıl da 4 gün sürecek. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü son bulacak. .