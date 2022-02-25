Arda Kural Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! Arda Kural Yıldız Asyalıyı dinlemeye gitti

Arda Kural Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! 2000'li yılların başında yıldızı parlayan Arda Kural, son dönemlerde tedavi görüp işine sarılmasıyla gündemde. Aylardır konuşulan Yıldız Asyalı ve Arda Kural'ın aşkı, bu kez gündeme görüntülerle oturdu. Peki ama Arda Kural ve Yıldız Asyalı nerede buluştu? İşte detaylar...

2000'li yılların başında yıldızı parlayan Arda Kural, son dönemlerde tedavi görüp işine sarılmasıyla gündemde. Aylardır konuşulan Yıldız Asyalı ve Arda Kural'ın aşkı, bu kez gündeme görüntülerle oturdu. Peki ama Arda Kural ve Yıldız Asyalı nerede buluştu? İşte detaylar...

Arda Kural Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu!

Gençlik döneminde büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı için 'Onunla yan yana gelmekten korkuyorum' diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisinin çalıştığı mekana gitti. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda onu dinledi.

Arda Kural hayatına çeki düzen verdiğini belirtip 15 kilo verdikten sonra bir röportajında Yıldız Asyalı'dan bahsetmişti. Kural; "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımdan ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum." dedi.

Yıldız Asyalı'nın Arda Kural için yaptırdığı dövme

Yıldız Asyalı; "Omzumdaki bu dövmenin anlamı ‘karanlık güneş' ilk aşk dövmesi… Bu konuyu reklam malzemesi asla yapmak istemedim, yapmadım."dedi. .