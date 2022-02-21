DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Edebiyat dünyasının acı kaybı! Gazeteci ve şair Nazmi Alper Tanrıverdi yaşamını yitirdi
Bayram ikramiyesi 4000 TL mi oldu? Bayram ikramiyesine zam mı geldi? Bayram ikramiyesi 4 bin lira mı olacak?
Migros'tan açıklama: Gülabi abinin işe dönmesini isteriz
Ankara Üniversitesi’nden 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' programı
Flaş gelişme: Rus ordusu 5 sabotajcıyı öldürdüğünü açıkladı, Ukrayna anında yalanladı
Belediye sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? Belediye işçilerine kadro verilecek mi?
Milli sporculardan hafta sonu üst üste madalya
HÜDA PAR: Gıdada uygulanan KDV indirimi enerjide de uygulansın
Rusya’da İslam’ın serüveni
Elektrik faturalarında indirim oranı belli oldu
Yapı Market Mağazası 1001Home Nahçıvan'da Açıldı!
Psikopatların kahveyi nasıl tercih ettiği tespit edildi
''Dünyanın en yaşlı insanı'' iddiası: 200 yaşında!
Arda Kural'ın yeni hali | Arda Kural'ın değişimi
Şubat 2022 EYT son durum nedir? EYT hakkında bir gelişme oldu mu?

TIMETURK / YAŞAM / Arda Kural'ın yeni hali | Arda Kural'ın değişimi

Arda Kural'ın yeni hali | Arda Kural'ın değişimi

Arda Kural'ın yeni hali | 90'lı yılların son deminde parlayan Arda Kural'ın televizyon macerası uzun sürmemişti. Yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen Kural, psikolojik tedavi gördü ve televizyon işlerinden uzaklaşmıştı. Son olarak ünlü isim, Dilber Ay filminin galasında görüntülenmişti. İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-21 15:04:50
Arda Kural'ın yeni hali | Arda Kural'ın değişimi

Arda Kural'ın yeni hali | 90'lı yılların son deminde parlayan Arda Kural'ın televizyon macerası uzun sürmemişti. Yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen Kural, psikolojik tedavi gördü ve televizyon işlerinden uzaklaşmıştı. Son olarak ünlü isim, Dilber Ay filminin galasında görüntülenmişti. İşte detaylar...

Arda Kural'ın değişimi

Birçok dizide yer alan, sevilen oyuncu "Yerli Leonardo DiCaprio" Arda Kural eski haline döndü. Takipçilerini son fotoğrafıyla sevindiren ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu, Dilber Ay filmi galasında; "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" dedi.

arda kural son hali .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş