Arda Kural'ın yeni hali | Arda Kural'ın değişimi

Arda Kural'ın yeni hali | 90'lı yılların son deminde parlayan Arda Kural'ın televizyon macerası uzun sürmemişti. Yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen Kural, psikolojik tedavi gördü ve televizyon işlerinden uzaklaşmıştı. Son olarak ünlü isim, Dilber Ay filminin galasında görüntülenmişti. İşte detaylar...

Arda Kural'ın yeni hali | 90'lı yılların son deminde parlayan Arda Kural'ın televizyon macerası uzun sürmemişti. Yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen Kural, psikolojik tedavi gördü ve televizyon işlerinden uzaklaşmıştı. Son olarak ünlü isim, Dilber Ay filminin galasında görüntülenmişti. İşte detaylar...

Arda Kural'ın değişimi

Birçok dizide yer alan, sevilen oyuncu "Yerli Leonardo DiCaprio" Arda Kural eski haline döndü. Takipçilerini son fotoğrafıyla sevindiren ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu, Dilber Ay filmi galasında; "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" dedi.

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