Arda Kural'ın sağlık durumu | Arda Kural'ın yeni imajı| Arda Kural neden gündem oldu?

Arda Kural'ın sağlık durumu | Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu gündem oldu. Kural yeni fotoğrafıyla gündeme oturdu. Arda Kural neden gündem oldu? Arda Kural'ın yeni imajı...

Arda Kural'ın sağlık durumu | Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu gündem oldu. Kural yeni fotoğrafıyla gündeme oturdu. Arda Kural neden gündem oldu? Arda Kural'ın yeni imajı...

Arda Kural'ın sağlık durumu

Bir daha psikolojik sıkıntılar yaşayanlar da kuralım sağlık durumu merak ediliyor. Sevenleri tarafından sağlık durumu araştıran Kural'ın gayet iyi olduğu belirtildi.

Arda Kural'ın yeni imajı

20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, zor günleri atlattı. Kural, "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine de geri döndü. Bugün paylaştığı fotoğrafla Arda Kural gündeme bomba gibi düştü.

42 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kural gönderisine, "İyi bayramlar..." notunu düştü. Yaklaşık 15 kilo veren ve saç ektiren Kural, yeni imajıyla dikkat çekti. .