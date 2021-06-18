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Araştırma: Torunlar 'tarz', dedeler 'kalite' diyor

Araştırma şirketi Areda Piar’ın Marketing Türkiye için hazırladığı kuşaklara göre hazır giyim tercihleri araştırmasına göre, Z kuşağı hazır giyim tercihlerinde yüzde 61,8 oranında ‘tarzım yansısın’ derken, ‘baby boomer’ kuşağı ise yüzde 54,7 ile kumaş ve dikim kalitesine önem verdiğini belirtiyor.

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18.06.2021 14:37:59
Araştırma: Torunlar 'tarz', dedeler 'kalite' diyor

GENÇLER ‘TARZIM YANSISIN' DİYOR

Araştırmada, ‘Hazır giyim tercih ederken hangi faktörler sizin için önemlidir' şeklinde yöneltilen soruya, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 61,8'i ‘tarzımı yansıtsın' cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar şöyle şekillendi: “Y kuşağı yüzde 54,6 ile kullanışlı ve konforlu olması, X kuşağı vatandaşların yüzde 50,2'si kullanışlı ve konforlu olması, baby boomer kuşağının tercihi ise yüzde 54,7 ile kumaş ve dikim kalitesi.”

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Araştırmada yer alan, ‘Hazır giyim markaları ile ilgili sponsorlu reklam içerikleri ilgimi çekiyor' diyenlerin oranı ise, “Z kuşağı yüzde 54.6, Y kuşağı yüzde 40.9, X kuşağı yüzde 33.5, baby boomer yüzde 15.7” şeklinde gerçekleşti.

GENÇLER MEMNUNİYETE, DEDELER DENEYİME ÖNEM VERİYOR

Araştırmada yer alan, ‘Hazır giyim tercihinizde hangi davranışlar sizi yansıtır' sorusuna Z kuşağı katılımcıların yüzde 71,7'si ‘markadan duyduğum memnuniyet' dedi. Aynı soruya Y kuşağı yüzde 67,7 ile ‘markaya olan güvenim' cevabı verirken, X kuşağı katılımcılar yüzde 51,5 ile ‘markayı kullanma deneyimim' dedi.  Baby boomer katılımcılar ise yüzde 70,7 ile ‘markayı kullanma deneyimim' diyerek tecrübenin önemine dikkat çekti.

Z KUŞAĞI MARKASINDA ISRARCI

Araştırmada katılımcılara, ‘Israrla tercih ettiğim markayı arama isteği' de soruldu. Z kuşağı katılımcıların yüzde 38,3'ü ‘ısrarla tercih ettiği markayı aradığını' ifade ederken, bu soruya verilen diğer yanıtlar şöyle oldu: “Y kuşağı yüzde 26.7,X kuşağı yüzde 19.5, baby boomer yüzde 11.”

X,Y,Z ve baby boomer olmak üzere torunlardan dedelere  uzanan moda tercihlerini ele alan araştırmaya 1064 kişi katıldı. Araştırmanın veri toplama çalışması 14-18 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar destekli web anketi) yöntemiyle gerçekleşti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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