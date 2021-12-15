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Araplar 100 yıl sonra Mars’ta yaşayacak

Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) 2117 yılına kadar Mars’ta ‘ilk yaşanabilir yerleşim’ yapmayı planlayıp insanları gezegene yerleştirmeyi hedefliyor.

27 Dakika Önce
2021-12-15 23:22:31
Araplar 100 yıl sonra Mars’ta yaşayacak

Mars şehrinin demosu, Dubai'nin dışındaki çölde kurulacak. 176 bin metrekare (30 futbol sahası) büyüklüğündeki proje, yaklaşık 135 milyon dolara mal olacak.

BİR MARS ŞEHRİ NASIL İNŞA EDİLİR?

Mars'ın ince bir atmosferi var ve küresel bir manyetik alanı yok, bu nedenle zararlı radyasyondan çok az koruma var. Sıcaklık başka bir sorun. Mars'taki ortalama soğuk -63 derece C (-81 derece F).

Rahat bir sıcaklık ve yaşanabilir hava basıncını korumak için, Mars şehri, her biri şeffaf bir polietilen zarla kaplanmış basınçlı biyodomlardan oluşacak. Yeraltı buzuna elektrik uygulanarak yapılan oksijen, her biyodomu dolduracak.

Mars'taki nüfus arttıkça, biyodomlar birleşerek köyler oluşturacak ve sonunda halkalar veya "toruslar" şeklinde şehirler oluşturacak.

Şehir, güneş enerjisi kullanılarak ısıtılacak. Binalar, Mars toprağı kullanılarak kubbelerin altında 3D olarak basılacak ve odalar, zararlı radyasyon ve meteorlardan korunarak yerin 20 fit altına uzanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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