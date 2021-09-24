Araçtaki çizikleri giderme yöntemi

Çizikler ne yazık ki, araç ne kadar güzel olursa olsun, güzelliğine gölge düşürmektedir. Aynı zamanda bu araç satılıyorsa, ne yazık ki değerini de düşürür

Araç boyaları genel olarak 4 farklı katmandan oluşmaktadır. Çiziğin hangi katmana ulaştığını öncelikle belirlemeniz gerekiyor. Hangi katmanlı bir çizik olduğunu tespit için önce tırnağınızı çiziğin üzerinden dik bir açıyla geçirin. Eğer tırnağınız takılmıyor ise bu çiziği kendiniz temizleyebilirsiniz. Eğer tırnağınız takılıyorsa; ya oto servisine gitmeniz gerekecek ya da otomobiliniz ile aynı renk boya alıp biraz gayret sarf etmeniz.

Araçta meydana gelen çizikler için diş macunu oldukça etkili bir yöntem. Ama bunun için çiziğin derinde olmaması gerekli. Diş macunu uygulamaya karar verdi iseniz şu yöntemi izleyin:

"İlk olarak çizik olan kısmı temizleyin. Yıkayın ve kurutun. Diş macunu uygulamadan önce, çizik ve etrafının temiz ve kuru olduğundan emin olun. Eğer temizlemeden yaparsanız, aracınız çok daha kötü bir görünüme sahip olabilir. Bunun için aracınızı kendiniz yıkayabileceğiniz gibi, yıkata da bilirsiniz. Diş macunun dörtte birini aracınızın çizik kısmına sürün. Bunun için mikrofiber bir bez kullanmalısınız.

Çizik boyutunun tespiti

Çiziğin boyutuna göre, kullanacağınız diş macunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Diş macununun araca zara vermesini istemiyorsanız, kullandığınız bezin temiz ve yumuşak olduğundan emin olun. Macunu çizik yerine, daireler çizerek uygulayın. Hafif baskı uygulayabilirsiniz. Daha sonra temiz bir bez ile, diş macununu araçtan temizleyebilirsiniz. Bu işlemi sadece bir kere yapmanız yeterli olmayacaktır. 2 ya da 3 defa uygulama yapmanız gerekebilir. Ancak daha fazla uygulamak, aracın kaplamasına zarar verebilir.

Suyla dikkatli yıkayın

Pis bir otomobilde çizikleri temizlemek isterken daha fazla çiziğe sebep olabilirsiniz. O yüzden otomobilinizi yıkayıp düzgün bir şekilde kurulayın. Daha sonra çizik olan bölgeyi suyla ıslatın. Eğer çizik derinliği çok hafif ve yüzeydeyse doğrudan iyi bir pasta cila ile çiziği yok edebilmeniz imkan dahilinde.

Zımpara ve pasta cila

Ama eğer çizik orta ise 2000p; ağır ise önce 1500p daha sonra 2000p zımpara ile çizik yüzeyini zımparalamanız gerekecektir. Zımparala işlemi çizik ile etrafındaki boyanın derinliğini belli bir düzeyde eşitlemek için yapılıyor.

Pasta cilayı çizik olan alana yaydıktan sonra cila makinesini en düşük ayarında çalıştırıp 15 saniye kadar cilayı yayın. Daha sonra yüksek hıza getirip yavaşça ileri-geri ve sağ-sola hareket yaparak cilalayın. 1 dakikalık aralıklarla yüzeyi kontrol edin. Genelde 5 dakika içinde çizikten kurtulacaksınızdır. Eğer yüzey çok ısınırsa su ile soğutmanız gerekiyor.

Derin ciziklerde izlenen yol

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmelerine göre; derin çizikler ortada ise yöntem değişir.Temel çözüm aracı boyatmak. Arabanızı aynı şekilde düzgün yıkamayı ya da yıkattırın. Tamir edilmesi gereken kısmı daha özenli yıkayabilirsiniz. Oto şampuanı işiniz oldukça kolaylaştırır. İlk olarak aracınızın hasarlı kısmını zımparalamanız gerekiyor. Kırı bir zımpara kâğıdı yerleştirdikten sonra, çizilen kısım için zımparalama işlemine başlayın. Çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Zımparanın tırtıklı yüzü, işlemini yerine getirecektir. Çizik yönünün dışına çıkmayın. Bu durum, çiziklerin daha derin olmasını ve baka alanlara sıçramasına sebep olabilir.

Boya uygulaması

Daha sonra 2000 kumlu zımpara kullanabilirsiniz. Etrafta taş ya da kum olmadığına dikkat edin. Bu aracınızın daha fazla hasar görmesine sebep olacaktır. Eski kıyafetleri kullanmayın. Bu da aracınıza daha fazla hasar verebilir. Zımparalanan ve temizlenen kısma artık boya püskürtebilirsiniz. Boya için 5 dakika bekleyin. Kuruduktan sonra 2. Katmanı sürebilirsiniz. Mümkünse, arabanızın rengine yakın ya da aynı renkte bir boya tercih edin. Aksi durumda, kötü bir görüntüye sebebiyet verebilirsiniz.Bu şekilde 2 ya da 3 kat atmaya devam edin. Boyanın eşleştiğinden emin olmanız gerekiyor. Bunun için teknik bir ekipten yardım alabilirsiniz. Bu boyayı, yetkili yerden alabileceğiniz gibi, aksesuar mağazalarından da temin edebilirsiniz. Son olarak boyanızı cilalayarak, işlemi tamamlayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.