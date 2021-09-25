Aracınızla birlikte cezaya düşebilirsiniz!

Kullanmakta olduğunuz araç sınıfında ehliyetinizin geçerlilik süresi sona ermiş olabilir....

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, araç kullanıcılarını ilgilendirecek önemli uyarılarda bulundu. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgelerinin, yeni tip çipli sürücü belgeleriyle değiştirilmeye başlandığına, geçiş sürecinin 2022 yılı sonuna kadar uzatıldığına dikkat çekildi.

Cezalı duruma düşülebilir

Ayrıca yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 10 yıl olmasına karşın, bazı sınıflarda süre farklılıkları olduğuna ve geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanılması halinde "sürücü belgesiz araç kullanma" durumuna düşüleceğinin altı çizildi.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Sekreterliği tarafından yapılan bilgilendirmede "17 Nisan 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin, yeni tip çipli sürücü belgeleriyle değiştirilmesine 1 Ocak 2016'dan itibaren başlanmış, geçiş süreci 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıl olmakla birlikte bazı sınıfların süreleri farklılık göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Her araç sınıfı için farklı tarih



Sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar şöyle; Kullanmakta olduğunuz araç sınıfında ehliyetinizin geçerlilik süresi sona ermiş olabilir. Sürücüler için önemli bir uyarıda bulunan TÜSED, "Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yeni sürücü belgeleri üzerinde her araç sınıfı için farklı geçerlilik tarihleri yer alabilmektedir. Geçerlilik süresi dolmuş olan sınıflardaki araçları kullanıyor olmanız halinde sürücü belgesiz araç kullanıyor durumuna düşersiniz." açıklamasını yaptı.

Ciddi müeyyideler olabilir!

Açıklamanın devamında, "Sürücü belgenizin kullanmakta olduğunuz araç sınıfı için geçerlilik süresi doldu ise sürücü belgesiz araç kullanıyor sayılmaktasınız. Bu durumda, olası bir trafik kontrolünde sorun yaşamak ile birlikte maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü bir kazaya sebebiyet vermeniz halinde ise sigorta poliçenizden kendi hasarınızı alamaz ciddi tazminat yükleri hatta hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.