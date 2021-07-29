Aracınızın içini böyle temizleyebilirsiniz

Salgın süreci hijyeni ön plana çıkardı. Günlük yaşantımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz araçların iç temizliği de bu süreçte önem kazanmış durumda. Peki araçların iç bakımını nasıl sağlamalıyız?

Pandeminin olumsuz etkilerini yaşadığımız bu süreçte otomobil bakımı da önlemler kapsamında önemli bir yer tutuyor.

Özellikle hijyen hususunda araçların iç bakımının yapılması sağlıklı bir ortam için büyük öneme sahip.

Peki en az aracınızın bakımı kadar önemli olan iç temizlik hususunda nasıl bir yol izlemelisiniz.

İşte araç iç temizliğine yönelik uygulamalardan örnekler.......

Araç içi dezenfeksiyon

Araç bakımında dezenfeksiyon öncelikli bur husus. Dezenfeksiyon cansız nesneler ya da yüzeyler üzerinde bulunan zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi anlamına geliyor.Dezenfeksiyon işlemi uygulanan nesne ya da yüzey, bu işlem sayesinde sağlığı riske atan maddelerden arındırılmaktadır. Bu işlem esnasında kullanılan kimyasal maddelerin geneli, dezenfektan olarak adlandırılmaktadır.​

Dezenfeksiyon işlemlerinin başarı olasılığı; söz konusu ortamda bulunan mikroorganizma yoğunluğu, kullanılan dezenfektan miktarı ve özelliği, ortam sıcaklığı ve dezenfeksiyon süresi gibi birçok etmene bağlı. Her koşulda, dezenfeksiyonun zararlı mikroorganizmaların dolaysız ve ciddi boyutta bulaşını önlemek adına yapılan etkili işlemler bütünü olduğunu söylemek gerek. Dezenfektanlar kimyasal bileşenler içeren maddeler olduğu için, dezenfeksiyon işlemlerinin de ilgili mercilerce denetlenmiş ve onaylanmış maddeler eşliğinde ve uzman kişiler tarafından yapılması büyük önem taşıyor.

Ayda en az iki kez temizleyin

Otomobil kişiler için bir nevi yaşam alanı. Günün büyük bir bölümü araçta geçiriliyor. Bu açıdan iç temizlik daha bir önem kazanmakta. Normal şartlarda aracınızın içini ve dışını ayda en az iki kez temizlemeniz ya da temizletmeniz tavsiye edilmektedir. Ancak söz konusu patojen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalık tehditleri olduğunda, aracınızın içini temizlemek yerine dezenfekte etmeniz daha güvenli olabilir. Aracınızın içi size oldukça hijyenik görünse de, başta kapı kolları ve direksiyon simidi olmak üzere aracınızın içindeki birçok yüzeyin milyonlarca bakteri barındırabildiğini hesaba katmanız gerekir.

Ev içi temizlik gibi mi?

​Evinizde kullandığınız temizlik malzemelerini ve dezenfektanları aracınızın içini dezenfekte etmek için kullanmak, doğru bir seçim olmayabilir. Çünkü çamaşır suyu gibi kimyasal bileşen içeren temizleyiciler, aracınızın döşemelerine ya da iç yüzeylerine hasar verebilir. Daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda seyahat etmek için, özellikle son dönemde sıklıkla uygulanan iki farklı araç içi dezenfeksiyon yöntemini tercih edebilirsiniz.

Bu hususta yetkili servisler ya da bakım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardan temizlik malzemeleri önerisine yönelik fikir de alabilirsiniz.



Araçlarda ozon temizliği nasıl oluyor?

Ozon gazı, araçların içlerini ve dışlarını detaylı bir şekilde temizlemek için uzun süreden beri kullanılan bir yöntem. Ozon ile araç içi temizliği işlemi esnasında araç klimasına bir modül takılmaktadır. Bu sayede araç içinde ozon gazı sirkülasyonu sağlanarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmekte. Ozonlama sayesinde araç içindeki kötü kokuların da giderilmesi sağlanır. Ozonlama işlemi normal şartlarda yaklaşık 30 dakika içinde sonlanır. Ancak tercih ettiğiniz merkezin yoğunluğuna bağlı olarak, işlem süresi farklılık gösterebilmektedir.

İyon teknolojisi yöntemi

Araç içi temizlikteki yöntemlerden bir diğeri ise Nano gümüş iyon teknolojisi. Bu yöntemle araç temizliği işleminde ULV olarak adlandırılan bir sisleme yöntemi kullanılıyor. İşlem sırasında, aracın içi tamamen sislenerek tüm kapı ve camlar kapatılıyor. Yaklaşık 5 dakika içinde araç içindeki yüzeylerine sis buharı çöker ve daha sonra araç kliması bir dakika boyunca iç hava modunda çalıştırılıyor. Nano gümüş iyon teknolojisi eşliğinde yapılan işlemlerin araçta leke ya da hasar bırakma riski yoktur. İşlem sonunda araç havalandırılmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.