DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü
Sanayiye Ar-Ge takviyesi
Zelenskiy: Donbas ve Kırım Avrupa'nın merkezinde iki ekolojik bomba
'İklim değişikliği' de hegemonların bir 'hile'si mi?
Ağrı kesiciler başınızı ağrıtıyor olabilir!
İcra takibindeki 50 bin aboneye faiz affı
Hindistan 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor
Adaletsiz şehir: San Francisco
Fındıkta 2 ayda 454 milyon dolar gelir
Elon Musk'tan BM'ye: Açıklarsanız, Tesla'yı şimdi satacağım
Pırasa buzlukta nasıl saklanır?
New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı
Engelli personel alımında kritik noktalar
Zenginin serveti artarken...
American Airlines'ta 2 bin uçuş iptal

TIMETURK / YAŞAM / Aracında ölü bulundu

Aracında ölü bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, çiftçilikle uğraşan Erdem Kaynak (37), evinin önündeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-01 20:26:26
Aracında ölü bulundu

Kaynak'ın cesedinin yanında bulunan telefonunda ise internette oynanan 'Pubg' adlı savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.

011120211648375225957

Çömlekçi Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Kaynak, birlikte yaşadığı annesi Saniye Kaynak tarafından, dün saat 23.00 sıralarında evlerinin önünde park halindeki otomobilinde kanlar içinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaynak'ın başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda çalışmalarını sürdürürken, suç aleti tabanca ise araçta bulunamadı. Kaynak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Kaynak'ın cesedinin yanında bulunan telefonunda internette online oynanan 'Pubg' adlı sanal savaş oyunun açık olduğu öğrenildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş