Araç için kış geri sayımı

Park ettiğiniz alandan aracınızı aldıktan sonra zemine bakın; eğer yapışkan ya da farklı renkte bir sıvı tespit ederseniz soğutma sıvısı ya da motor yağı kaçağınız olabilir.

Salgın şartlarının etkisiyle otomobillerin toplu taşıma araçlarına alternatif olarak yoğun şekilde kullanıldığı yaz aylarını geride bırakırken, konforlu ve güvenli seyahatler için otomobilleri kış aylarına hazırlamanın da zamanı geldi. Küresel ısınmayla birlikte her geçen yıl daha çetin geçen kış ayları öncesinde belirli noktalara dikkat edilmesinin gerekliliğini ifade eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Havaların soğumasıyla en büyük problem akülerde ortaya çıkıyor. Mevsim değişimlerinde hortum ve contalarda yırtılma ve çatlamalar soğutma ve yağlama sisteminde kaçakların önünü açabiliyor. Sürücülerin kendi kendilerine yapacakları basit kontroller dışında kış öncesi otomobillerine kapsamlı bir servis kontrolü yapılmasını tavsiye ediyoruz. Kış gelmeden önleminizi alın." değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk artışı ve lastik basıncı

Her yeni kış mevsimi, bir önceki kış şartlarına göre daha zorlu geçiyor ve otomobillerin daha sık kullanıma bağlı olarak bakım ihtiyaçları da artışta. Otomotiv sektör temsilcileri de bu bağlamda özellikle ani hava değişimlerinin lastikten motor yağına kadar otomobillerin birçok noktasına olumsuz etkide bulunduğu uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde lastiklerdeki havanın basıncının ani sıcaklık düşüşleri yüzünden düştüğünü ve düşük basıncın yürüyen aksama ciddi zararlar verdiğini belirtiyor.

Yol tutuş ve direksiyon performansı

Haftada bir gün lastik basınçlarını kontrol etmek, gerektiğinde uygun fiyata satın alabileceğiniz kompresörlerle ya da benzin istasyonlarında üreticinin önerdiği basınca yükseltmek, sürücüleri lastik ve yürüyen aksam masraflarından kurtarabiliyor. Artık birçok modern otomobilde TPMS adı verilen Lastik Basıncı Kontrol Sistemi bulunsa da, doğru basınç değerlerinin sisteme girildiğinden emin olmak gerekiyor. Depodaki kışlık lastiklerin diş derinliği ve üretim tarihini de önden kontrol etmekte fayda var. Düşük basınç direksiyonun ağırlaşmasına, yol tutuş dengesinin bozulmasına ve fren mesafesinin uzamasına sebep oluyor

Tek marşta çalışmama

Yazın kolaylıkla çalışan otomobillerin kışın "tek marşta" çalışmaması önemli bir sinyal olabilir. Zira zayıf bir akü, soğuk havalarda otomobilin çalışması için gerekli olan elektriği üretemez. Servis kontrollerinde akünün şarj oranının kontrol edilmesini şiddetle tavsiye eden Erdem de aracını 10 günden fazla kullanmayacak sürücülerin, en az 1 kez 20 dakikalık bir sürüş yaparak aküyü şarj edebileceğini ifade ediyor.

Park ettiğiniz zemini kontrol edin

Düzenli kontrol ve bakımları aksatılan otomobillerde, sistemli şekilde arızalar ardı ardına geliyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise yine hava sıcaklığının düşmesiyle sertleşen contalar ve hortumlar oluyor. Soğutma sıvısı ve motor yağı kaçaklarını pratik bir yöntemle sürücülerin izleyebileceğini söyleyen Erdem "Park ettiğiniz alandan aracınızı aldıktan sonra zemine bakın; eğer yapışkan ya da farklı renkte bir sıvı tespit ederseniz soğutma sıvısı ya da motor yağı kaçağınız olabilir. Düşük soğutma suyu ve yağ seviyesi, motor revizyonu ya da tamamen değişmesine kadar yüksek maliyetli üzücü işlemlere sebep oluyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına araç sahiplerinin genel kontrol için kış etkisini hissettirmeden servis ziyaretinde bulunmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.