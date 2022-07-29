Antalya, Türkiye'de fazlaca rağbet gören ve turizm açısından da ilgi gören en ünlü tatil beldelerinden biridir.

Antalya tatil için genellikle otel ve benzeri yerler konaklama için tutulsa da son zamanlarda Antalya kiralık yazlık veya villa tipi evlerde konaklama için alternatif bir tercih oluşturuyor. Villa tatili ve denize yakın kiralık evler seçeneği ile tatil severler Antalya'yı tercih ediyor. Antalya villa tatili, Türkiye'nin klasik tatil beldesi olan Antalya'da kendinize ait bir evde kişisel bir tatil yapmak anlamına da gelebilir. Villa tipleri ve seçenekleri ile kendinize uygun olan villayı seçerek tatilin tadını çıkarın. Antalya ilinde tatil yapmak hem cazip hem de konforlu bir tatil fırsatıdır. Ancak villa tipi tatil ile tatilinizin daha konforlu olmasını sağlayabilir, tatilinizin keyfini daha rahat çıkarabilirsiniz.

Antalya Villa Kiralama Fiyatları

Antalya turizmin şehri olarak bilinir. Doğa manzaraları, masmavi denizleri ve gezip görülebilecek yerleri ile tatil severlerin bir numaralı durağıdır. Otel, pansiyon gibi konaklama seçeneklerinin yanı sıra daha kişisel konaklama seçeneği için villa kiralama son yıllarda oldukça popüler bir konumdadır. Antalya'da tatil yapmak isteyen kişiler Antalya kiralık yazlık veya denize yakın kiralık evler bakıyor. Antalya villa kiralama fiyatları ise 5.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor. Fiyat skalası villanın tipine, büyüklüğüne, kalacak kişi sayısına ve kalınacak gün sayısına göre değişim gösterir.

Antalya Villa Kiralama

Antalya günübirlik veya daha uzun süreli tatil yapmak isteyen kişiler için villa kiralama seçeneği olan bir şehirdir. Kiralamak istenilen villa tipini ise gidilecek kişiler veya kalınacak gün sayısına göre seçilir. Antalya'da villa kiralamak için isteyenler villa tipini; balayı villaları, havuzlu korunaklı villalar, deniz manzaralı villalar, kapalı havuzlu villalar, Jakuzili villalar arasından seçebilir. Yaz ayları ile birlikte tatil sezonu açıldı. Antalya'ya hem Türkiye'den hem de yurt dışından turistler akın etmeye başladı. Konaklama yeri aramaya başlayan bir çok tatilci uzun süreli kişiselleşmiş tatil için villa kiraladı. Antalya'da villa kiralamak her bütçeye uygun şekilde hizmet veriyor. Villa tatili için villa kiralama günü birlik gibi kısa süreli veya daha uzun süreli olarak kiralanabilir.

Antalya Kiralık Villa Haftalık

Haftalık Antalya'da villa kiralamak için rezervasyon yaptırmak gerekir. Antalya villa kiralamak kalacağınız gün sayısına göre fiyatlandırılır. Seçeceğiniz villa tipide fiyatların artışına veya azalmasına sebep olabilir. Antalya konumu ve sıcak suları nedeni ile Akdeniz'in en ünlü tatil şehridir. Ünlülerin akın ettiği Antalya, özellikle soğuk iklim yaşayan ülkelerin vatandaşlarında ilk tercih ettikleri yerdir. Sıcak suları, konaklama seçenekleri, konforu, doğası ve insanları ile Antalya tam bir tatil yeridir. Burada konaklama ihtiyaçları otel, pansiyon, villa kiralama şeklinde gerçekleşir. Her bütçeye uygun konaklama seçenekleri ile de tatil severlere fırsat sunuyor. Villa tatili ise son yıllarda kişisel olarak tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Konforlu vakit geçirmek, ev ortamı atmosferi arayanlar için kiralık villalar cazip gözüküyor.

Antalya Villa 2 Kişilik

Antalya villa tatili için 2 kişilik rezervasyon yapılabilir. Villa tipi seçenekleri ile kalınacak kişi sayısına göre villa tercihi yapılır. 2 kişilik villa tipleri daha çok balayı villalarıdır.

Antalya Havuzlu Kiralık Villa

Havuzlu kiralık villa tipi kendine ait havuzu ile tatilin tadını çıkarmak isteyenlerin tercih ettikleri villa tipidir. .