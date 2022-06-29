Antalya’nın Gözdesi Kemer

Türkiye’de tatil anlayışını revize ederek, deniz kum, güneş ve doğanın içinde rahatlama tatil yapma fikrini yerleştiren ilimizdir; Antalya…

Özellikle ilk tatil köyü vb. otel konaklama tesislerinin ortaya çıktığı, kültür turizminin geliştiği bölge olarak Kemer önde gelen Antalya ilçelerinin başında gelmektedir. En çekici özelliklerinin başında o huzur veren sakin yemyeşil doğası, ile altın rengi kumlarının birleşmesi ve masmavi denizinin bu güzelliğe bambaşka bir harikuladelik katmasıdır. Akdeniz'e olan kıyısı ile M.Ö. 690'lara uzanan bir geçmişe sahiptir. Bu geçmişten kısaca bahsedelim.

Antik Kemer'in Güzellikleri

Phaselis Antik kenti günümüze değin gelmiş, kıyı antik şehridir. Liman şehri olması burayı çok kültürlü zengin bir medeniyet yapmış; aynı zamanda da saldırılara yağmalanmalara açık hale getirmiştir. Zaman içerisinde oluşan, bu baskınlar ve jeolojik yer hareketleri ile liman kenti özelliğini yitirerek terkedilmiştir. Bu tektonik hareketler sonucunda kıyılarda girinti ve çıkıntı şeklinde naturel koylar oluşmuş, Kemer'in doğal yapısına farklı güzellikler katmıştır.

Günümüzde ise bu kültürel varlıklar, bizlere yaşamın döngüsü anlatması, tarihin o mistik hikayelerini göstermesi ile turizmin bel kemiğini oluşturmaktadır.

Altın rengi kumları ve mavinin binbir tonlu rengini bünyesinde bulunduran dupduru denizi dünyaca kabul gören çevrelerce en temiz yani mavi bayraklı olan ender bölgelerin başında geliyor. Doğa harikaları saymakla bitmeyen Kemer'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de jeolojik hareketliliğin bir armağanı olan mağaralarıdır. Beldibi, Molla Deliği mağaralarını örnek olarak verebiliriz. Yanan taş (chimera), Olympos antik kenti, Ay ışığı koyu dünyaca ünlü olmuş; plajı ile mutlak suretle gidilmelidir.

Dünyaca Ünlü Kemer Marina

Kentin dikkat çeken en önemli özelliklerinden bir tanesi de marinasıdır. Dünyaca ünlü bir yat limanına sahip olan Kemerde yat turizmi oldukça gelişmiştir. Bununla birlikte yakın zamanda Kemer'in bazı bölgelerinde safariler düzenlenmekte, ayrıca dünyaca ünlü her yıl düzenlenen Ralli şampiyonası'nda Türkiye'den geçen güzergahta Kemer'dedir. Kemer offshore olarak bilinen şampiyonaya dünyanın her yerinden yoğun ilgi olduğu gibi ülkemizde de alakanın fazla olduğu bir etkinliktir.

Kemer'e Ulaşım

Peki ulaşım süreci nasıl olmalı? Kemer bildiğimiz gibi Antalya'nın en gelişmiş ilçelerinden biri. Ulaşım açısından zor olmasa da seçenekler biraz sınırlı. Bulunduğu bölge itibariyle demiryolu seçeneğimiz yok, havayolu ile ulaşımda ise Antalya Havalimanına inip otobüsle yolculuğa devam etmeniz gerekli.

Ben uçağa binmem, korkuyorum. Otobüs yolculuğu iyi ama bir sürü de otobüs firması var, nasıl bana hitap eden firmayı seçebilirim? derseniz, size bir önerimiz var. Online bilet satış platformu olan Neredennereye.com'dan bahsetmek isteriz.

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Kemerin eşsiz güzellikleriyle harika bir tatil geçirmek için, tüyolar bizden bu kadar, şimden keyifli yolculuklar dileriz…