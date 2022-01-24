Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı?

Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı? Yurt genelindeki yağışların devam etmesinin üzerine birçok yol kapandı. Trafiğin de hayatı felç ettiği durumlar meydana geldi. Peki Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Yollarda buzlanma veya trafik var mı? İşte detaylar...