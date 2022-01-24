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Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı?
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Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı?

Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı? Yurt genelindeki yağışların devam etmesinin üzerine birçok yol kapandı. Trafiğin de hayatı felç ettiği durumlar meydana geldi. Peki Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Yollarda buzlanma veya trafik var mı? İşte detaylar...

9 Dakika Önce
2022-01-24 23:37:07
Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı?

Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Konya-Antalya kara yolu ulaşıma kapalı mı? Yurt genelindeki yağışların devam etmesinin üzerine birçok yol kapandı. Trafiğin de hayatı felç ettiği durumlar meydana geldi. Peki Antalya Konya kara yolu açıldı mı? Yollarda buzlanma veya trafik var mı? İşte detaylar...

Antalya Konya kara yolu açıldı mı?

Kar yağışı nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'ta kapanan Konya-Antalya kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu çift taraflı ulaşıma açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisi, kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanmıştı. Bölgede düşen çığ sonucu yaklaşık 200 metrelik mesafe karla kaplanmıştı. .

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