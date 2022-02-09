Antalya hava durumu (10 Şubat- 10 Mart)

Antalya ili iklimi genel olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Şehirde kar ve don gibi meteorolojik olaylar neredeyse hiç olmaz. Antalya'nın kıyı bölgesinde yazlar hem uzun hem de sıcaktır. Kışlar bile ılığa yakın serinlikte geçer. Antalya ilinde oturan kişiler hava durumunu merak etmekte. Peki, Antalya hava kaç derece?