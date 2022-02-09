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TIMETURK / YAŞAM / Antalya hava durumu (10 Şubat- 10 Mart)

Antalya hava durumu (10 Şubat- 10 Mart)

Antalya ili iklimi genel olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Şehirde kar ve don gibi meteorolojik olaylar neredeyse hiç olmaz. Antalya'nın kıyı bölgesinde yazlar hem uzun hem de sıcaktır. Kışlar bile ılığa yakın serinlikte geçer. Antalya ilinde oturan kişiler hava durumunu merak etmekte. Peki, Antalya hava kaç derece?

36 Dakika Önce
2022-02-09 23:57:29
Antalya hava durumu (10 Şubat- 10 Mart)

Antalya 'da bugün hava güneşli mi? Antalya 'ya ne zaman kar yağacak? Antalya 'ya yağmur ne zaman yağacak? Antalya hava kaç derece? Soruların cevapları Antalya 'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Antalya hava durumu

10 Şubat Perşembe

Güneşli

12°

11 Şubat Cuma

Güneşli

17°

10°

12 Şubat Cmt

Parçalı bulutlu

17°

11°

13 Şubat Pazar

Parçalı bulutlu

15°

11°

14 Şubat Pzt

Güneşli

17°

11°

15 Şubat Salı

Parçalı bulutlu

18°

11°

16 Şubat Çarşamba

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

17 Şubat Perşembe

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

14°

18 Şubat Cuma

Hafif yağmur

13°

19 Şubat Cmt

Çoğunlukla güneşli

14°

20 Şubat Pazar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

14°

21 Şubat Pzt

Hafif yağmur

14°

22 Şubat Salı

Güneşli

14°

23 Şubat Çarşamba

Bulutlu

12°

24 Şubat Perşembe

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

11°

25 Şubat Cuma

Hafif yağmur

12°

26 Şubat Cmt

Bulutludan çok güneşli

11°

27 Şubat Pazar

Az bulutlu ve güneşli

11°

28 Şubar Pzt

Güneşli

11°

1 Mart Salı

Az bulutlu ve güneşli

12°

2 Mart Çarşamba

Çoğunlukla güneşli

12°

3 Mart Perşembe

Çoğunlukla güneşli

12°

4 Mart Cuma

Çoğunlukla güneşli

14°

5 Mart Cmt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

15°

6 Mart Pazar

Çok Bulutlu

15°

7 Mart Pzt

Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli

16°

8 Mart Salı

Çoğunlukla güneşli

16°

9 Mart Çarşamba

Çok Bulutlu

14°

10 Mart Perşembe

Hafif yağmur

14°

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