Antalya hava durumu (10 Şubat- 10 Mart)
Antalya ili iklimi genel olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Şehirde kar ve don gibi meteorolojik olaylar neredeyse hiç olmaz. Antalya'nın kıyı bölgesinde yazlar hem uzun hem de sıcaktır. Kışlar bile ılığa yakın serinlikte geçer. Antalya ilinde oturan kişiler hava durumunu merak etmekte. Peki, Antalya hava kaç derece?
2022-02-09 23:57:29
Antalya 'da bugün hava güneşli mi? Antalya 'ya ne zaman kar yağacak? Antalya 'ya yağmur ne zaman yağacak? Antalya hava kaç derece? Soruların cevapları Antalya 'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Antalya hava durumu
10 Şubat Perşembe
Güneşli
12°
6°
11 Şubat Cuma
Güneşli
17°
10°
12 Şubat Cmt
Parçalı bulutlu
17°
11°
13 Şubat Pazar
Parçalı bulutlu
15°
11°
14 Şubat Pzt
Güneşli
17°
11°
15 Şubat Salı
Parçalı bulutlu
18°
11°
16 Şubat Çarşamba
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
13°
4°
17 Şubat Perşembe
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
14°
5°
18 Şubat Cuma
Hafif yağmur
13°
3°
19 Şubat Cmt
Çoğunlukla güneşli
14°
3°
20 Şubat Pazar
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
14°
3°
21 Şubat Pzt
Hafif yağmur
14°
4°
22 Şubat Salı
Güneşli
14°
3°
23 Şubat Çarşamba
Bulutlu
12°
4°
24 Şubat Perşembe
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
11°
3°
25 Şubat Cuma
Hafif yağmur
12°
6°
26 Şubat Cmt
Bulutludan çok güneşli
11°
3°
27 Şubat Pazar
Az bulutlu ve güneşli
11°
3°
28 Şubar Pzt
Güneşli
11°
2°
1 Mart Salı
Az bulutlu ve güneşli
12°
3°
2 Mart Çarşamba
Çoğunlukla güneşli
12°
3°
3 Mart Perşembe
Çoğunlukla güneşli
12°
4°
4 Mart Cuma
Çoğunlukla güneşli
14°
3°
5 Mart Cmt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
15°
3°
6 Mart Pazar
Çok Bulutlu
15°
3°
7 Mart Pzt
Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli
16°
5°
8 Mart Salı
Çoğunlukla güneşli
16°
6°
9 Mart Çarşamba
Çok Bulutlu
14°
4°
10 Mart Perşembe
Hafif yağmur
14°
5° .
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