Antalya'da yangın: 'Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım'

Antalya'da yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, içinde ayet yazılı çerçeveyi pencereden alevlere doğru tutup dua etti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Altındağ Mahallesi, 15 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Daireden duman çıktığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, içinde kimsenin olmadığı eve kapısını açarak girip, yangına müdahale etti. Mahalleli alevleri izlerken, yanan evin alt katındaki dairenin penceresinden çıkan bir kadın, elinde tuttuğu ayet yazılı çerçeveyi alevlerin yükseldiği noktaya doğru tutup, dua etti. Yangın, itfaiye ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, adını açıklamak istemeyen kadın "Bu çerçeveyi daha önceki yangınlara da tuttum. Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım" dedi.

'KORKTUĞUM İÇİN DUAYI GÖSTERDİM'

Daha sonra gazetecilere içinde ayet yazılı çerçeveyi gösteren ve adının açıklanmasını istemeyen kadın "Bu çerçeveyi daha önceki yangınlara da tuttum. Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Kendime göre yangının hafiflediğini hissettim. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım. Çok panik oldum ve korktuğum için pencereden duayı gösterdim" dedi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.