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Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1'i hafif yaralandı

Antalya'da polis ekip otosu ile polis motosikleti çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif yaralandı.

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Google News - Timeturk
30.04.2021 01:18:10
Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1'i hafif yaralandı

Merkez Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde trafik polisi Özgür Gül'ün kullandığı polis motosikleti ile aynı yönde seyreden polis ekip otosu çarpıştı. Motosikletten düşen Gül, hafif yaralandı.

Özgür Gül, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Gül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan