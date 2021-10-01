Antalya'da pitbull dehşeti! Bu defa bir köpeği öldürdü

Antalya Çağlayan’da pitbull cinsi köpek, süs köpeği grubunda yer alan başka bir köpeğe saldırdı. Sahibinin üzeri küçük köpekten akan kanlara bulandı. Veterinere götürülen köpek kurtarılamadı.

Olay dün gece Antalya Çağlayan'da gerçekleşti. Süs köpeğinin sahibi Berrak İpek Tatbul yaşadığı saldırıyı Twitter hesabı üzerinden anlattı.

Tweetinde; bu kadın diyerek pitbull sahibini belirten Tatbul, pitbull cinsi köpeğinin kendi köpeğine saldırdığını ve köpeğinin ağır yaralı olduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.