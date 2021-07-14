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TIMETURK / YAŞAM / Antalya'da feci kaza: Otomobille itfaiye aracı çarpıştı

Antalya'da feci kaza: Otomobille itfaiye aracı çarpıştı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

15 Dakika Önce
2021-07-14 22:18:39
Antalya'da feci kaza: Otomobille itfaiye aracı çarpıştı

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Y.C. (44) idaresindeki 20 BAF 95 plakalı otomobil, Ova Mahallesi'nde, aynı istikamette giden M.K. (47) yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 SCN 66 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Z.C. (45), S.C. (19) ve A.C. (10) yaralandı.

Ambulanslarla Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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