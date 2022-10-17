Anne - oğul aynı hastanede doktor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Yakup Turgut, 31 yıllık doktor olan annesi Güler Turgut'un görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde atandı. Anne ve oğlu, aynı hastanede görev yapma hayallerinin gerçek olduğunu söyledi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yakup Turgut (26), 31 yıllık doktor olan annesi Güler Turgut'un (54) görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ni birinci tercih olarak yazdı. Turgut'un ataması Turgutlu Devlet Hastanesi'ne yapıldı. Böylece anne ile oğulun aynı hastanede görev yapma hayali gerçekleşmiş oldu.

Annesinin görev yaptığı hastaneyi ilk tercihine yazdı

Doktor olan annesi Güler Turgut ile aynı hastanede görev yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Dr. Yakup Turgut, "Bu yıl mezun oldum. 20 gün önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne atanarak yoğun bakım servisinde görevlendirildim. Tıp fakültesinde annemle bu konuyu konuşuyorduk. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kadro açılırsa burayı yazmak konusunda hemfikirdik. Ardından kadro açıldı ve ben ilk sırada burayı yazdım. Tayinim buraya çıktı. Burada annemle birlikte çalışmak çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

"Oğlumla aynı yerde çalıştığım için çok mutluyum"

Oğluyla aynı hastanede görev yapan Doktor Güler Turgut ise, "28 yıldır Turgutlu Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Oğlumla aynı yerde çalıştığım için hakikaten çok mutluyum. Çok gururlandım. Tercihleri yaparken onun buraya atanacağını da içimden geçirmiştim. Çok şükür ilk tercihte oldu" sözlerini kullandı.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Özşahin de “Çok mutluyuz. Diyaliz doktorumuz Güler Hanım'ın oğlu Yakup Bey bizde pratisyen olarak göreve başladı. Anne oğul iki doktorun bünyemizde çalışmasından dolayı çok memnunuz. Güler Hanım'ın yaşadığı mutluluğu, biz de Turgutlu Devlet Hastanesi olarak yaşıyoruz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.