Eşlerin mahkemeye gitmeden, boşanma şartları üzerine anlaşabilecekleri anlaşmalı boşanma için, mahkemenin anlaşmayı onaylaması gerekir. Mahkemenin anlaşmayı onaylaması için, çiftler arasında anlaşmalı boşanma protokolü imzalanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Evli çiftler, iki şekilde boşanabilir. Bir tanesi çekişmeli boşanma, diğeri ise anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma; çiftlerin mahkemeye gitmeden boşanmalarını sağlayan bir süreci ifade ediyor.

Bu süreç genellikle; her iki tarafın da çocuk velayeti ve mal paylaşımı gibi boşanma şartları üzerinde anlaşmasını içerir. Çift; tüm şartlar üzerinde anlaşamazsa, anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitmeleri gerekebilir.

Bu yüzden anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Protokol; Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 maddesine göre, hazırlanır. Buna göre;

Her iki tarafın, anlaşmalı boşanma davasını kabul etmiş olması gerekiyor.

Boşanmayla ilgili maddi ya da manevi tazminat, işlerin nafakaya dair istekleri, ziynet eşyaları, mal rejimine ait konular olmalıdır.

Varsa çocukların velayet hakkı yanında, diğer eşle oluşacak kişisel ilişki hakkı ve çocuk ya da çocuklara verilecek iştirak nafakası miktarı gibi konularda protokolde olmalıdır.

Anlaşmalı boşanmada; tarafların ortak evdeki eşyalarının paylaşımı ve kadının hangi soyadını kullanmaya devam edeceği, avukatlık ücreti, mahkeme masraflarının hangi tarafın ödeyeceği konusunda tam bir netlik olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Hangi Durumlarda Geçerlidir?

Anlaşmalı boşanma olabilmesi için, bazı koşul ve şartların oluşturulması gerekiyor.

Her iki eşin de mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi durumlarda anlaşmış olması gerekiyor.

Eşlerden birinin boşanmaya itiraz etmemesi ve diğer eşin, ilk eşin en az 1 yıldır ayrı yaşadığına dair kanıtının bulunması şartı aranıyor.

Taraflar arasındaki evliliğin, en az 1 yıldır sürüyor olması gereklidir.

Eşlerin boşanma davası için, birlikte mahkemeye başvurmaları gereklidir.

Anlaşmalı boşanma için, hazırlanan protokolün her iki eş tarafından kabul edilmiş olması çok önemlidir. Eğer eşlerden biri bu protokolü onaylamazsa ve hakimin de bu konuda şüpheleri bulunursa, protokol geçerli olmayacaktır.

Bunun yanında eşlerin evliliğinin 1 yıldan az sürmesi durumunda, anlaşmalı boşanmanın şartlarının yerine getirilmediği kanaatine varılır ve hakim bu durumda anlaşmalı boşanma talebini reddeder.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Hangi Hususlar Yer Alır?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı şekilde sonuçlandırılır. Anlaşmalı boşanmalarda, tarafların herhangi bir kusuru aranmaz ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde;

Boşanmayı kapsayan mali konular

Maddi ve manevi tazminat talebi

Varsa çocukların velayetinin kimde olacağı

İştirak ve yoksulluk nafakası

İhtiyari konular ve

Diğer eşin çocuklarla olan ilişkisine dair konulara yer verilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında çoğunlukla tek celsede hüküm verilir ve duruma göre ortalama 40 gün içinde sonuçlanır. Anlaşmalı boşanmada yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eğer Aile Mahkemesi, bulunulan il ya da ilçede yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre, görevli mahkeme olur.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında; eğer eşler protokolde herhangi bir tazminat istemediklerine dair beyanda bulunmuşlarsa, tazminat davası açamazlar. Çünkü anlaşmalı boşanmada; taraflar her türlü konuda anlaşacağından, kesin kararın verilmesiyle birlikte, tazminat davası talebi de olmayacaktır.

Bunun yanında taraflar anlaşmalı boşanma davasında her türlü konuda anlaşmış, boşanma kararı kesinleşmiş ve bu noktadan sonra, diğer eş tarafından bir aldatma olayı olduğu öğrenilse de tazminat davası açılamaz.

Diğer yandan; eşlerden biri maddi tazminat isterse ve buna karşılık ev alma talebi bulunuyorsa, buna karşılık tazminat davası açma hakkına sahip olacaktır. Yapılacak protokolde; maddi tazminat yerine ev isteneceği detayı belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma için Avukat Gerekiyor mu?

Herhangi bir hukuki davanızda bir avukat tutma zorunluluğunuz yoktur. Bu anlaşmalı boşanma davaları için de geçerlidir. Bununla birlikte, boşanmanın mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesini sağlamaya yardımcı olabileceğinden, çoğunlukla bir avukata ihtiyaç olacağı ve avukatla beraber dava açılması tavsiye edilir.

Bir avukat; eşler arasındaki anlaşmaları müzakere etmeye yardımcı olurken, gerekli yasal belgelerin hazırlanmasına da yardımcı olacaktır. Bunun yanında anlaşmalı boşanma protokolü içeriğinin hazırlanmasında, hukuki dilin kullanılması, hangi maddelerin kullanılması gerektiği ya da hakların tam olarak alınabileceği noktasında, konusunda uzman ve deneyimli bir avukat, her zaman ihtiyacınız olacak kişidir.

Her ne kadar boşanmalar tatsız davalar olsa da boşanma davanızın doğru ve prosedürlere uygun şekilde ilerlemesi, doğru hakların alınması ve hukuki dilin doğru şekilde kullanılarak protokolün hazırlanması için, konusunda uzman ve deneyimli boşanma avukatı için Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek, tüm ayrıntıları görüşebilirsiniz.

Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi.html