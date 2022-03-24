Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)
Ankara hava duruma ilişkin bilgiler vatandaşların gündeminde bulunmakta. Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. Ankara'da oturan kişiler tarafından hava durumu araştırılmakta. Peki, Ankara'da hava kaç derece?
2022-03-24 13:42:05
Ankara' da ikamet eden kişiler Ankara'nın sıcaklık değerlerini merak etmekte. Ankara'da bugün hava güneşli mi? Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Ankara'ya yağmur ne zaman yağacak? Ankara'da hava kaç derece? Soruları Ankara'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Ankara hava durumu
24 Mart Perşembe
Yer yer kar yağışı, açık hava
5°
-1°
25 Mart Cuma
Parçalı bulutlu
7°
-1°
26 Mart Cmt
Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali
5°
0°
27 Mart Pazar
Güneşli
9°
-1°
28 Mart Pzt
Parçalı bulutlu
12°
3°
29 Mart Sal
Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
11°
5°
30 Mart Çar
Parçalı bulutlu
13°
6°
31 Mart Per
Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü
20°
10°
1 Nisan Cum
Sağanak yağış
21°
12°
2 Nisan Cmt
Çok bulutlu
20°
7°
3 Nisan Paz
Bulutlu
17°
6°
4 Nisan Pzt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
14°
4°
5 Nisan Sal
Çok bulutlu
14°
4°
6 Nisan Çar
Parçalı bulutlu
15°
6°
7 Nisan Per
Çok bulutlu
16°
3°
8 Nisan Cum
Az bulutlu ve güneşli
17°
4°
9 Nisan Cmt
Güneşli
19°
7°
10 Nisan Paz
Çok Bulutlu
19°
7°
11 Nisan Pzt
Güneşli
20°
5°
12 Nisan Sal
Bol Güneşli
18°
5°
13 Nisan Çar
Güneşli
19°
4°
14 Nisan Per
Çoğunlukla güneşli
19°
4°
15 Nisan Cum
Çok bulutlu
20°
8°
16 Nisan Cmt
Bulutlu
20°
8°
17 Nisan Paz
Hafif yağmur
19°
5°
18 Nisan Pzt
Güneşli
15°
3°
19 Nisan Sal
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
16°
3°
20 Nisan Çar
Çoğunlukla güneşli
16°
6°
21 Nisan Per
Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış
18°
8°
22 Nisan Cum
Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar
20°
4°
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