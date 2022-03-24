Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)

Ankara hava duruma ilişkin bilgiler vatandaşların gündeminde bulunmakta. Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. Ankara'da oturan kişiler tarafından hava durumu araştırılmakta. Peki, Ankara'da hava kaç derece?