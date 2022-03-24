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TIMETURK / YAŞAM / Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)

Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)

Ankara hava duruma ilişkin bilgiler vatandaşların gündeminde bulunmakta. Ülkemizin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. Ankara'da oturan kişiler tarafından hava durumu araştırılmakta. Peki, Ankara'da hava kaç derece?

26 Dakika Önce
2022-03-24 13:42:05
Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)

Ankara' da ikamet eden kişiler Ankara'nın sıcaklık değerlerini merak etmekte. Ankara'da bugün hava güneşli mi? Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Ankara'ya yağmur ne zaman yağacak? Ankara'da hava kaç derece? Soruları Ankara'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Ankara hava durumu

24 Mart Perşembe

Yer yer kar yağışı, açık hava

-1°

25 Mart Cuma

Parçalı bulutlu

-1°

26 Mart Cmt

Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali

27 Mart Pazar

Güneşli

-1°

28 Mart Pzt

Parçalı bulutlu

12°

29 Mart Sal

Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

11°

30 Mart Çar

Parçalı bulutlu

13°

31 Mart Per

Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü

20°

10°

1 Nisan Cum

Sağanak yağış

21°

12°

2 Nisan Cmt

Çok bulutlu

20°

3 Nisan Paz

Bulutlu

17°

4 Nisan Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

14°

5 Nisan Sal

Çok bulutlu

14°

6 Nisan Çar

Parçalı bulutlu

15°

7 Nisan Per

Çok bulutlu

16°

8 Nisan Cum

Az bulutlu ve güneşli

17°

9 Nisan Cmt

Güneşli

19°

10 Nisan Paz

Çok Bulutlu

19°

11 Nisan Pzt

Güneşli

20°

12 Nisan Sal

Bol Güneşli

18°

13 Nisan Çar

Güneşli

19°

14 Nisan Per

Çoğunlukla güneşli

19°

15 Nisan Cum

Çok bulutlu

20°

16 Nisan Cmt

Bulutlu

20°

17 Nisan Paz

Hafif yağmur

19°

18 Nisan Pzt

Güneşli

15°

19 Nisan Sal

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

16°

20 Nisan Çar

Çoğunlukla güneşli

16°

21 Nisan Per

Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış

18°

22 Nisan Cum

Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar

20°

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