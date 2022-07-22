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Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Ankara'nın Bala ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle çıkan tartışma sonucu silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

16 Dakika Önce
2022-07-22 11:48:38
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bala'da İ.K.K. ve A.Y. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra şüpheli İ.K.K, evine girmeye çalışan A.Y'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

A.Y, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden firar eden zanlı İ.K.K ise ekiplerin detaylı araştırma ve incelemeleri sonucunda Etimesgut ilçesinde yakalandı. .

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