Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar açıklaması

Ankara'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırmalar başladı. Peki ama 4 Mart Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği kar yağışından sonra açıklama yaptı mı? İşte merak edilen kar yağışı hakkında açıklama...