Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar açıklaması
Ankara'da okullar tatil mi? Kar yağışlarının ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırmalar başladı. Peki ama 4 Mart Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği kar yağışından sonra açıklama yaptı mı? İşte merak edilen kar yağışı hakkında açıklama...
2022-03-03 11:29:27
Kar yağışlarının ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırmalar başladı. Peki ama 4 Mart Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği kar yağışından sonra açıklama yaptı mı? İşte merak edilen kar yağışı hakkında açıklama...
Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara Valiliği Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunmuştu. Fakat 3 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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