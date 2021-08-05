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TIMETURK / YAŞAM / Ankara'da kaybolan Dilan'dan güzel haber

Ankara'da kaybolan Dilan'dan güzel haber

Ankara'da, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu bulundu.

11 Saat Önce
2021-08-05 10:29:44
Ankara'da kaybolan Dilan'dan güzel haber

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Ankara'da dün öğle saatlerinde Yenimahalle'de annesiyle bahçeyi yıkayan 26 yaşındaki Şirin Dilan Erdoğdu, hayvanların su kabını değiştirmek için evden ayrıldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra kızına seslenen anne Türkan Erbil, cevap vermemesi üzerine sokakta ve parkta arama gerçekleştirdi.

Erbil, kızını bulamayınca babasına da haber vererek karakola kayıp ihbarı yaptı.

Anne Erbil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızının yanında sadece telefonunun bulunduğunu belirterek, "Üzerinde kısa kollu, açık mavi, lacivert çizgili bir tişört var. Taytı var. Ayağında bahçe terliği, toprak rengi. Başka hiçbir şeyi yok. Kimliği almış mı, almamış mı hiçbir bilgim yok." dedi.

Evladının başına bir şey gelmeden bulunmasını isteyen Erbil, kızının kendisine bağımlı, kendi başına bir yere gitmeyen, ablaları ve annesiyle gezen "özel" bir çocuk olduğunu anlattı.

Erbil, kızının telefonundan mesajlar geldiğini dile getirerek, "Kızımdan mahalledeki arkadaşına mesaj geldi. Bir 'Zorla tutuluyorum.' dendi. Sonra döndü, 'Ben yalnızım, yeri bilmiyorum.' dendi. Böyle karışık şeyler. Şu an savcılıktan haber bekliyoruz." diye konuştu.

GÜZEL HABER BUGÜN GELDİ

Zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu bugün bulundu. İlk bilgilere göre Dilan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşlemlerin yapılması için Dilan, Eryaman polis karakoluna götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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