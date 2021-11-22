Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı

Ankara'da kadın yolcular akşam saat 19.00'dan sonra istedikleri yerde otobüsten inebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadın yolcuların 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.