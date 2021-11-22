Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı
Ankara'da kadın yolcular akşam saat 19.00'dan sonra istedikleri yerde otobüsten inebilecek.
2021-11-22 23:35:21
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadın yolcuların 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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