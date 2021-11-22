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TIMETURK / YAŞAM / Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı

Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı

Ankara'da kadın yolcular akşam saat 19.00'dan sonra istedikleri yerde otobüsten inebilecek.

58 Dakika Önce
2021-11-22 23:35:21
Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadın yolcuların 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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