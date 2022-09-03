Ankara’da Gidilmesi Gereken Nurettin Usta Bizim Köfteci!

Ankara’ya yolunuz düştüğünde lezzetli bir gezinti yapmak istiyorsanız, mutlaka uğramanız gereken adreslerden biri Nurettin Usta bizim köfteci olmalı.

Ev yapımı hamburgerleri ve ekmek arası lezzetleriyle kaçırmamanız gereken bu restoran bakın müşterilerine ne imkanlar sunuyor.

Nurettin Usta Restoranında Konforlu Ziyafet!

Konfor deseniz var! Hem de iç ve dış mekan özellikleriyle, ücretsiz otopark seçeneklerine kadar bütün imkanları sunuyor. Açık ve kapalı alanda bol bol lezzetlerle tanışmak ve zaman geçirmek için çok cesur bir restoranla karşı karşıyasınız.

İşletmeciliğini Cesur Yıldız'ın üstlendiği Nurettin Usta bizim köfteci, döner, ekmek arası, hamburger, tavuk ve kırmızı et ürünleri için muhteşem tariflere sahip. Resmen gezgincilerin Ankara'ya gelme sebeplerinden biri olmaya değer bir lezzet durağı diyebiliriz.

1998 Yılından Günümüze Değişmeyen Lezzet!

Çoğumuzun hayal kırıklığı olan değişimlerden biri de lezzetlerini sevdiğimiz restoranların kalitesinin düşmesidir. Nurettin Usta Bizim Köfteci için lezzetten ödün vermek demek müşterilerine haksızlık demek. Bu nedenle yıllardır lezzetinden ödün vermeden en iyi et ürünlerini servis etmeye devam ediyor.

Heyecanını kaybetmeden ekmek arası bizim işimiz diyerek, en lezzetli yemekleri ve menüleri hazırlayan Nurettin Usta Bizim Köfteci'ye Ankara'ya yolunuz düşerse ya da Ankara'da bir köfteci keşfetmek isterseniz, uğramanızı öneririz. Hem et hem de tavuk ürünlerinde muhteşem lezzetler sizi karşılıyor olacak.