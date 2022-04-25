Ankara'da deprem mi oldu 25 Nisan? Ankara hangi ilçede deprem oldu? Çubuk'ta deprem mi oldu?
Ankara'da deprem mi oldu 25 Nisan? AFAD son dakika paylaşımıyla Ankara'da deprem olduğunu duyurdu. Peki Ankara hangi ilçede deprem oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? Çubuk'ta deprem mi oldu? İşte detaylar...
2022-04-25 10:11:01
AFAD son dakika paylaşımıyla Ankara'da deprem olduğunu duyurdu. Peki Ankara hangi ilçede deprem oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? Çubuk'ta deprem mi oldu? İşte detaylar...
Ankara'da deprem mi oldu 25 Nisan?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesi üzerinden Ankara'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde, 6.96 kilometre derinliğinde deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi Ankara Depremi uyarısı
Kandilli Rasathanesinin raporlarına göre de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. .
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