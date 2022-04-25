Ankara'da deprem mi oldu 25 Nisan? Ankara hangi ilçede deprem oldu? Çubuk'ta deprem mi oldu?

Ankara'da deprem mi oldu 25 Nisan? AFAD son dakika paylaşımıyla Ankara'da deprem olduğunu duyurdu. Peki Ankara hangi ilçede deprem oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? Çubuk'ta deprem mi oldu? İşte detaylar...