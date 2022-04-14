Anıl Ulaş Övençoğlu: Türk Vatandaşlığında yeni düzenleme konut fiyatlarını düşürmeyecek

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilecek. Realtor Turkey Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu yabancıya konut satışındaki yeni düzenlemenin konut fiyatlarını düşürmeyeceğini belirtti.

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltiliyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Vatandaşlık kazanılmasında gayrimenkul değerinin alt sınırının 400 bin dolara çıkarılmasıyla ilgili Realtor Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu değerlendirmede bulundu.

Bu bedelin arttırılmasının kimseye faydasının olmadığını belirten Övençoğlu; “Yeni düzenleme konut fiyatlarını düşürmeyecektir. Yıllık en az 2 milyar dolar döviz kaybı oluşturacaktır. Bunun yanı sıra gayrimenkul alımı ile vatandaşlık alımının diğer birçok sektöre de dolaylı katkısının olduğu da biliniyordur. Ayrıca hali hazırda Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 500.000 bin dolar veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla yatırdığında vatandaşlık alınabiliyor ama buna rağmen en az tercih edilen seçenek oluyor. Konut fiyatlarının artmasında vatandaşlık için alınan konutların etkisi çok sınırlıdır. Düzenlemedeki amaç bu ise çok yanlıştır. Çünkü sadece son 2 ayda gelen Ukraynalılar 10 binden fazla konut kiraladılar. Çok daha fazlasını diğer mülteciler kiralıyor. Bunlar kiraları arttırmıyor da yabancının aldığı daireler mi kiraları arttırıyor. Son zamanda yakalanan bu ivmenin bu düzenleme ile sekteye uğraması aşikârdır. En azından bunun kademeli olarak yapılmasında fayda vardır. Bu kadar keskin bir yükseliş bu kazanımları yok edecektir.” dedi.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, 2022 yılının ilk 2 ayında yabancılara 8 bin 777 adet konut satılırken, yabancıların konut satışlarındaki payı yüzde 4.7 ile rekor kırdı. .