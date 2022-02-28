Sosyal medya mecrasında sıkça merak edilen Anıl Kaplan kimdir aslen nerelidir?

Anıl Kaplan 24.09.1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Aslen malatyalıdır.

2007 senesinde ticaret hayatına Nano teknoloji üzerine kurduğu şirket ile başlamış 2010 senesinde otomotiv sektörüne, 2012 senesinde eğlence sektörünede giriş yaparak iş yelpazasini genişletmiştir. 2018 senesinden itibaren e ticaret sektörüde ticaretlerinin arasına eklenmiştir

Mesleğini ve işini severek devam ettirmeyi başaran Anıl Kaplan 3 sene gibi bir zaman dilimi içerisinde ilerleme katetmiş ve bir çok başarı elde etmiştir. Nano teknoloji işinde ve Otomotiv sektöründe kısa bir süre içersinde başarı kazanmaya başlamıştır. Şuan ki işinde 1 senelik fizibilite çalışması yapmış ve sektörde önemli bir rol elde etmiştir.

Şu an istanbulda yaşayan Anıl Kaplan ticaret hayatına bir çok alanda devam etmektedir. .