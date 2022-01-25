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TIMETURK / YAŞAM / Anadolu'ya karla gelen güzellikler görüntülendi

Anadolu'ya karla gelen güzellikler görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan Koza Han, 700 yıllık Cumalıkızık Mahallesi, tarihi Ulu Camii ve Tophane Saat Kulesi, kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

46 Dakika Önce
2022-01-25 15:54:49
Anadolu'ya karla gelen güzellikler görüntülendi

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan Koza Han, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisine ait yapıların bugünlere taşındığı Cumalıkızık Mahallesi, tarihi Ulu Camii ve Tophane Saat Kulesi, kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

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Sultan 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve Osmanlı Devleti döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han ve tarihi Ulu Cami'de kar sonrası manzara kaydedildi.

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Geleneksel yassı taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasındaki Cumalıkızık Mahallesi'nde de güzel görüntüler oluştu.

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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu ikinci padişah Orhan Gazi'nin türbelerinin yer aldığı tarihi Tophane Parkı'ndaki Bursa Saat Kulesi'ne gelen vatandaşlar bu alanlarda fotoğraf çekti.

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Tarihi şehirdeki Mardin Kalesi, Mardin Ovası, medrese, manastır, cami ve kiliseler ile tarihi çarşı ve konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

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Tarihi yapılardaki kar manzarası, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile ziyaretçilerin de objektiflerine yansıdı. Kentte kar yağışını sürmesi nedeniyle tarihi yapıların olduğu Birinci Cadde ile çarşılarda bazı esnaf iş yerini açamadı.

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Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da beyaza büründü.

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Doğal alanda güneşin ortaya çıkmasıyla fotoğrafik görüntüler ortaya çıktı.

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Dronla görüntülenen Çam Dağı, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

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Kastamonu ve Bartın arasında kalan, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip ve 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

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Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan ve en yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile görüntülendi.

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Abana ilçesinde ise kar kalınlığı yüksek rakımlı mahalle ve köylerde 1,5 metreye ulaştı. Bağlık, Çayırcık ve Konakören mahallelerindeki evlerin çatılarında kar kütleleri oluştu, araçlar kar altında kaldı. Belediye ekipleri, ilçe merkezine inemeyen vatandaşlara ekmek ve gıda malzemesi götürdü.

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Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, kar yağışıyla büründüğü farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle, kar yağışlarıyla beyaza büründü.

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Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, "Kışın kar yağdığı zaman kendi doğal, tarihi konumu ve ada olması sebebiyle beyaz görünümüyle Venedik'e ve ondan daha güzel bir görünüm ve değere sahip oluyor. Misafirlerimiz buraya geldiğinde gezinti yapabiliyorlar. Çay ve kahve içebilecekleri noktalar var. Yazın ziyaretçi sayısı fazla ama kışın da gelenler oluyor. İnsanların burayı kışın da görmesi lazım. Her mevsim olduğu gibi kışın da eşsiz bir değere sahibiz."

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Bölgeyi ziyaret edenler de karla beyaza bürünen Gölyazı'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden olduğunu ifade etti. AA .

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