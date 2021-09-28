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Amerikalı şarkıcı R. Kelly, seks ticaretinden suçlu bulundu

Amerikalı ünlü şarkıcı R. Kelly, kadınlara ve çocuklara taciz ve istismarda bulunmak ve seks ticareti yapmaktan suçlu bulundu. Ünlü şarkıcının ne kadar ceza alacağı 4 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki duruşmada belli olacak.

18 Dakika Önce
2021-09-28 09:53:04
Amerikalı şarkıcı R. Kelly, seks ticaretinden suçlu bulundu

R. Kelly adıyla bilinen Amerikalı şarkıcı Robert Sylvester Kelly, yakın çevresindeki kişilerle, kadın ve çocukları tuzağa düşürüp, kandırıp veya zorlayarak cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti yapmak suçlarından suçlu bulundu.

Dokuzu kadın, ikisi erkek toplam 11 davacı, New York'ta altı hafta süren duruşmalarda R. Kelly tarafından gördükleri cinsel taciz ve şiddeti mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.

İki gün süren kapalı müzakereler sonunda jüri, Kelly'yi yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu.

Dünyaca ünlü "I Believe I Can Fly" şarkısı ile tanınan 54 yaşındaki şarkıcı, 1994'ten 2018'e kadar işlediği, haraç, reşit olmayanların cinsel istismarı, adam kaçırma, yolsuzluk, seks ticareti ve zorla çalıştırma gibi toplam 9 suçtan yargılanıyordu.

Ömür boyu hapis yatabilir

New York jürisi şarkıcının suçlu olduğuna karar verirken, ne kadar ceza alacağı 4 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki duruşmada belli olacak.

R.Kelly'nin ömür boyu hapis veya onlarca yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Sanatçının avukatlarından Deveraux Cannick gazetecilere verdiği demeçte, müvekkilinin "karardan hayal kırıklığına uğradığını" ve kararı temyize taşıyacağını söyledi.

New York mahkemesindeki altı haftalık duruşma sırasında dokuz kadın ve iki erkek, R. Kelly'nin tecavüz, zorla uyuşturucu kullanımı, hapis ve hatta çocuk pornografisi suçlarını işlediğini anlattı.

Kelly, bundan 13 yıl önce ise Illinois eyaletinde görülen başka bir davada çocuk pornografisi suçlamalarından beraat etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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