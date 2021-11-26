Ambulanslar Gazze'ye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, sağlık sektörüne katkı sunmak amacıyla İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Gazze'ye 4 adet ambulans hediye etti.

Gazze'de İsrail'in saldırılarından dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralandı veya sakat kaldı. Gazze halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise uzun yıllardır zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki Filistinlilere yardımlarınızı ulaştırmaya devam ediyor. İHH, sağlık alanında yaşanan aksaklıkların giderilmesine destek olmak için ambulans projesi başlattı. Proje ile Gazze Sağlık Bakanlığı'na ve diğer kurumlara acil yardım durumlarında kullanılması için ambulans alımı gerçekleştiriliyor.

Kampanya kapsamında satın alınan 4 adet ambulans, bakanlık yetkililerine ve Al-Awda Hastanesine teslim edildi. Projeye, Singapurlu Müslümanların yanı sıra İHH İstanbul, Pendik ve Fatih Kadın Kolları destek verdi. Bağışçıların destekleriyle uygulanan proje sayesinde yaralı ve hastalara hızlı müdahale edilecek.

Ambulanslar kullanılamaz hale gelmişti

İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz, “Geçtiğimiz Mayıs ayında Gazze'ye yönelik İsrail tarafından çok acımasızca bir saldırı olmuştu. Sağlık sektörü çok fazla zarar görmüş ve ambulanslar kullanılamaz hale gelmişti. Biz de İHH olarak hızlı bir şekilde bir proje başlattık ve ilk etapta tam teşekküllü 4 ambulansı hizmete aldık” dedi.

Destek için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AMBULANS yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE AMBULANS yazarak yardım edebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.