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TIMETURK / YAŞAM / Amasya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe okullar Amasya'da tatil mi olacak?

Amasya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe okullar Amasya'da tatil mi olacak?

Amasya'da 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu hafta yağışlı görünmeyen hava durumunun yanı sıra sert rüzgar yaşam standartlarını düşürüyor. Peki ama Amasya Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Ocak Perşembe Amasya kar tatili açıklaması...

2 Saat Önce
2022-01-19 16:51:15
Amasya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe okullar Amasya'da tatil mi olacak?

Amasya'da 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu hafta yağışlı görünmeyen hava durumunun yanı sıra sert rüzgar yaşam standartlarını düşürüyor. Peki ama Amasya Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Ocak Perşembe Amasya kar tatili açıklaması...

Amasya'da yarın okullar tatil mi?

"20 Ocak Perşembe okullar Amasya'da tatil mi olacak?" sorusu veliler tarafından araştırılıyor. Fakat Amasya Valiliği tarafından kar tatili konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bu hafta içerisinde çok şiddetli kar yağışlarının beklenmemesinden dolayı kar tatilisöz konusu değil.

Bir sonraki hafta Meteorolojiye göre Amasya'da hava -6 dereceleri görecek. İlerleyen haftalarda Amasya için kar tatili olabilir.

amasya hava durumu_1 .

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