DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD duyurdu: Rusya, 30 bin asker daha sevk edecek
Çizgilerle Sezai Karakoç sergisi
İstanbul Emniyetinden ‘Kürtçe müzik’ açıklaması
Elektrik faturası parası iade edilecek mi? Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak?
Erdoğan'dan 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması
Yolcu minibüsünde cinayet
Elektrik faturaları iptal mi edildi? Elektrik faturasını ödeyenler parasını geri alacak mı? Elektrik faturası düşecek mi?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Öğrencilere müjde geldi! Ödemeler 4 bin 253 TL'ye yükseltildi.
Ukrayna'da şiddet eylemi planlayan bir grup provokatör yakalandı
TV programıyla ünlenen Kübra Ece'nin sır ölümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. '
Tarım Kredi'de devir teslim töreni yapıldı
TRT Televizyon Yayıncılığında 54. Yılını Kutluyor
Çavuşoğlu, 5 yıl sonra Bahreyn'de konuştu

TIMETURK / YAŞAM / Altındağlı gençlerden kızak keyfi

Altındağlı gençlerden kızak keyfi

Altındağlı gençler, Elmadağ Kayak Merkezi'ne gitti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu.

2 Saat Önce
2022-01-31 17:14:37
Altındağlı gençlerden kızak keyfi

Altındağlı gençler yarıyıl tatilini neşe dolu geçiriyor. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. Gençlerin neşe dolu kahkahaları Elmadağ'da yankılandı. Gençler bembeyaz karlarda bol bol kartopu oynadı ve kızaklarla kaydı. Başkan Asım Balcı da, Altındağlı gençleri Elmadağ'da yalnız bırakmadı, onların coşkusuna ortak oldu.

Karne hediyesini hak ettiler

Altındağlı gençlerin dönem boyunca çok çalıştığını, emek verdiğini, bu nedenle de iyi bir karne hediyesini hak ettiğini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı çocuklarımız tatili en iyi şekilde değerlendirsin, gönüllerince eğlensin istedik. Bu nedenle gençlerimizi gruplar halinde Elmadağ'a getiriyoruz. Burada karın tadını çıkarıyor, kızakla kayıyor, çok eğleniyorlar. Yüzleri güldüyse, mutlu oldularsa, biz de mutluyuz. Kendilerine şimdiden ikinci dönem için başarılar diliyorum." dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş