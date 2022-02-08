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TIMETURK / YAŞAM / Altındağ'da 'engel'siz iş birliği

Altındağ'da 'engel'siz iş birliği

Altındağ'da sevgi dolu iş birliği... Üniversite öğrencileri ile özel gereksinimli bireyler, hep birlikte resim yaptı. Düzenlenen resim atölyesinde sevgi dolu anlar yaşandı.

1 Saat Önce
2022-02-08 16:36:15
Altındağ'da 'engel'siz iş birliği

Altındağ Belediyesi ile kısa adı HEGSEM olan “Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” anlamlı bir iş birliğine imza attı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezlerine üye olan özel gereksinimli bireyler, resim atölyesinde bir araya geldi. Özel gereksinimli bireyler, resim bölümü öğrencilerinin destekleriyle, kendilerine verilen tuvallere gönüllerince çizim yaptı. Tuvalleri içlerinden geldiği gibi renklendiren engelli bireyler, istenirse tüm engellerin ortadan kalkacağını gözler önüne serdi.

“Geleceğe umutla bakıyorsa, ne mutlu bize…”

Engelli bireyleri sanatla kucaklaşması için sürekli fikir ve proje geliştirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretiyor, Altındağ'da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Günlerini güzel geçirmelerini sağlayacak, toplumsal hayata biraz daha fazla katılmalarına destek olacak fikir ve projelere imza atıyor, bu amaçla da pek çok iş birliği gerçekleştiriyoruz. Onların geleceğe umutla bakmasına katkımız oluyorsa, ne mutlu bize..." dedi. .

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