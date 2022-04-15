DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü?
Berdimuhamedov, TDT Aksakallar Konseyi üyesi oldu
Mart ayında 134 bin 170 konut satıldı
Benzine zam var mı? 15 Nisan benzine zam mı geldi? 16 Nisan Mazota (dizele) zam yapılacak mı? (Brent petrol etkisi)
Rusya'dan çarpıcı Kiev açıklaması: Füze saldırılarını artıracağız!
Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi
Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye’de bugünden itibaren değişiyor
Trafik sigortası aylık prim ne kadar artacak 2022? Zorunlu trafik sigortası her ay yüzde kaç artacak? Aylık artış oranı kaç oldu?
Besiciye 200 bin lira faizsiz kredi
''Putin her an nükleer silah kullanabilir''
15 Nisan Mazota zam mı geldi? Benzin ve motorine zam mı yapıldı? 16 Nisan Cumartesi Motorine zam var mı?
Kiralık ev fiyatlarında TÜFE ayarı kaçtı
Denizlerde av yasağı başladı
Sofya – İstanbul tren seferleri başlıyor
Altan Tan’a hapis cezası

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / Altan Tan’a hapis cezası

Altan Tan’a hapis cezası

HDP Diyarbakır eski milletvekili Altan Tan, CNN Türk'te katıldığı programda 'PKK propagandası' yaptığı suçlamasıyla kendisine ceza verildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-15 09:19:31
Altan Tan’a hapis cezası

24, 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Twitter hesabı üzerinden PKK propagandası gerekçesiyle kendisine ceza verildiğini bildirdi.

Tan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında Hulki Cevizoğlu'nun tahrik ve hakaretleri sonucu açılan davada hakkımda PKK propagandası yapmaktan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Cezayı da ertelemedi.”

Ekran Resmi 2022-04-15 09.17.44

Programda Kürtçe'nin bölgesel resmi dil ilan edilmesi ve yerinde yönetim sisteminin getirilmesini savunan Altan Tan'ın "1930'lu yıllar" dediğini söyleyerek Atatürk eleştirisi ve terör propagandası yaptığını iddia eden Cevizoğlu, "Burada terör propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz” demişti.

Ahmet Hakan'ın duruma müdahale etmesini söyleyen Hulki Cevizoğlu, "Ahmet Hakan biz bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyız?" ifadelerini kullanmıştı.

Programın moderatörü Ahmet Hakan, Cevizoğlu'na "Size çok büyük saygım var, ama bu söylediğiniz doğru değil. Ben kimseye burada terör propagandası yaptırmam" karşılığını vermişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş