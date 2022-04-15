Altan Tan’a hapis cezası

HDP Diyarbakır eski milletvekili Altan Tan, CNN Türk'te katıldığı programda 'PKK propagandası' yaptığı suçlamasıyla kendisine ceza verildiğini duyurdu.

24, 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Twitter hesabı üzerinden PKK propagandası gerekçesiyle kendisine ceza verildiğini bildirdi.

Tan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında Hulki Cevizoğlu'nun tahrik ve hakaretleri sonucu açılan davada hakkımda PKK propagandası yapmaktan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Cezayı da ertelemedi.”

Programda Kürtçe'nin bölgesel resmi dil ilan edilmesi ve yerinde yönetim sisteminin getirilmesini savunan Altan Tan'ın "1930'lu yıllar" dediğini söyleyerek Atatürk eleştirisi ve terör propagandası yaptığını iddia eden Cevizoğlu, "Burada terör propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz” demişti.

Ahmet Hakan'ın duruma müdahale etmesini söyleyen Hulki Cevizoğlu, "Ahmet Hakan biz bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyız?" ifadelerini kullanmıştı.

Programın moderatörü Ahmet Hakan, Cevizoğlu'na "Size çok büyük saygım var, ama bu söylediğiniz doğru değil. Ben kimseye burada terör propagandası yaptırmam" karşılığını vermişti. .