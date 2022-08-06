Alper Borucu: Kick Boks Felsefesi Olan Bir Spor Dalı

Novi Cars işletmecisi olmanın yanı sıra kick boksu yakından takip etmesiyle ve kick boksa yaptığı destek ile tanınan Alper Borucu, çok sayıda hayranı bulunan bu spor dalına yönelik açıklamalar yaptı.

Genç işletmeci; "Kick boks çoğu insan tarafından bir saldırı sporu ve sadece şiddet yanlısı insanların destek verdiği bir spor dalı olarak görülüyor. Ancak bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Sanılanın aksine kick boks tür savunma sporu. Aynı zamanda köklü bir geçmişe sahip olan kick boks felsefesi olan bir spor dalı." açıklamasıyla bu spor dalının ruhuna değiniyor. Borucu; "Kick boks 2000 yıllık bir savunma sanatı. Kompleks bir spor olan kick boks, binlerce yıldır hayranlarını peşinden sürüklüyor."

Kick boksun Türkiye'deki durumu üzerine de eğilen Alper Borucu; "Köklü bir geçmişe sahip olan kick boks, Türkiye'de de kayda değer bir hayran kitlesine sahip. Neredeyse ülkemizdeki tüm illerde varlık gösteren Kick boksa karşı özellikle genç nesli ilgisi bir hayli fazla." Kendisi içinde kick boksun ayrı bir önemi olduğuna değinen genç ve başarılı işletmeci; "Kick boks benimde hayranı olduğum bir spor dalı. Kick yakından takip edenler bunu zaten biliyor. Kişisel olarak kick boksun gelişmesi ve Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşması için de elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim." sözleriyle hayran olduğu spor dalına katkı sunacağının altını çiziyor.

Novi Cars işletmecisi Alper Borucu; "Başta XFight arena gibi farklı arenaların ana sponsoru oldum. Bu yaklaşımımı sürdürmeyi amaçlıyorum. Böylelikle çok sevdiğim bir spor dalı olan kick boksun içinde olmaya, gelişmesine ve çok daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olacağım. Bu durum aynı zamanda beni kişisel olarak da mutlu ediyor." sözleriyle kick boksun kendisi için önemine vurgu yaparak, sporun gelişmesine de katkı sunacağına dikkat çekiyor. Genç ve başarılı işletmeci Borucu son olarak açıklamalarında şu ifadelere yer veriyor; "2000 yılı aşkın köklü bir tarihe ve kültüre sahip olan kick boksun, ilerleyen zamanlarda daha fazla insan tarafından ilgi göreceğini ve Türkiye'deki sporcu sayısının artacağını düşünüyorum." .