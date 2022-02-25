Almanya vize başvuru sürecinde, emekliler, çalışanlar, işverenler ve öğrenciler için başvuru formu Almanya’ya gidiş nedenleri belirtilerek doldurulmalıdır.

Vize başvurusunda, C tipi ve D tipi vize işlemlerine bağlı kalarak, form Almaca veya İngilizce dilinde doldurularak en az bir adet Avrupa'da geçerli olan dile sahip olma beklentisi olabilmektedir.

Almanya Vizesi başvuruları Eğitim, ticaret, iş, aile birleşimi, aile ve arkadaş ziyareti, kültürel gezi, sağlık turizmi, turistik vize ve transit vize işlemlerini kapsayacaktır. Belgelerinizi hazırlarken mutlaka vize başvuru formunu doldurmanız ve Schengen vize prosedürüne göre işlem yapmanız gerekmektedir. Almanya vizesi işlemlerinden sonra 90 günlük ve 180 günlük seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Almanya vize başvuru formu, Almanya vize başvuru formunuzu konsolosluk web sitesinden veya işbirliği yaptığınız acente yönlendirmesiyle temin edebilirsiniz. Vize başvuru formunuz ve taahhütnameniz hazır olmalı, Almanya konsolosluğunun vize işlemleri için talep ettiği evraklar da eksiksiz olarak randevu günü verilmelidir.

Almanya vize randevusu nasıl alınır;Almanya vize işlemleri için konsolosluktan randevu talebinizi elektronik sistemlerle ve aracı acente firmalarıyla yapabilirsiniz. Konsolosluğa hiç gitmeden acente üzerinden de vize sürecini başlatabilirsiniz.

Almanya Vize Başvurusu

Vize formunu doldurdunuz ve randevunuzu oluşturdunuz. Sırada Almanya vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve nitelikler var. Bunun için vize randevusu gününde belirlenen evrakların toplanmış, eksiksiz ve konsolosluğun istediği zamanlama düzenlemesine göre verilmesi gerekmektedir.

Vize işlemleriniz için mutlaka evraklarınızın eksiksiz olması ve gerekli evrakların belirlenen tarihler arasında çıkarılmış olması önemlidir. Almanya'ya neden seyahat edeceğiniz ve ikamet edeceğiniz bölgelerle ilgili de detaylar size sorulabilir. Vize işlemlerinizde eksik belgelerin olması konsolosluk tarafından vize başvurunuzun ret edilmesi demektir.

Almanya Vize Randevusu Öncesi Yapılması Gerekenler;

2022 yılındaki Almanya vize prosedürüne göre ülkeye hangi sebeple olursa olsun seyahat edecek kişilerin 2 doz aşı olması gerekmektedir.

Covid testlerinin negatif olarak çıkması gerekmektedir.

Vize harç bedeli dekontu ve sağlık teminatı belgesi evrak listesinde yer almalıdır.

Vize başvurusu seyahat planından 1 ay önce yapılmalıdır.

Vize başvurusu sonrası işlemler acente veya konsolosluk üzerinden takip edilmelidir.

Almanya vize ücreti; Almanya vize harç bedeli olarak kabul edilen, vize başvurusu aşamasında verilmesi gereken bedel 80 Euro'dur. Hizmet bedeli ve çalışma bedeli olarak istenilen ücret 32,81 Euro olarak belirlenmiştir.

Almanya vize ücretleri, acente hizmet bedeli ve konsolosluk ücretlendirmeleri değişen dünya ekonomisi kapsamında farklılık gösterebilir. Bu nedenle yaklaşık ücretlendirmeler olarak kabul edilmelidir.

Almanya Vizesi Gerekli Evraklar

Almanya vize işlemlerinde evrakların eksiksiz olarak konsolosluğa teslim edilmesi en önemli aşamadır. Eksik, sahte, yırtık ve ıslak imzasız belgeler kabul görmeyecektir. Belgelerin düzenlenmesi için acente ile anlaşılarak, süreç hakkında da bilgi edinilebilir. Almanya vizesi gerekli evraklar 2022 düzenlemelerine göre takip edilmelidir.

2 adet biometrik fotoğraf beyaz fon;

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı;

En az 10 yıl içinde çıkarılmış pasaport;

Pasaportun 2 sayfası boş olmalıdır;

000 Euro ile 50.000 Euro sağlık teminatı belgesi;

Almanya gidiş dönüş uçak rezervasyon belgesi;

Almanya otel vb rezervasyon belgesi;

3 aylık banka hesap dokumanı;

3 aylık maaş bordrosu;

Aile ziyareti ve arkadaş ziyareti için davetiye

Eğitim vizesi için öğrenci belgesi

İş vizesi için iş yeri kabul belgesi

Almanya vize harç bedeli dekontu;

Sabıka kaydı;

Almanya vize başvurusu formu;

Almanya'ya gidiş ve dönüş nedenleri bildirilerek belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması şartı vardır. Vize başvurularının sonuçlanması konsolosluğun yoğunluğuna göre 7 iş günü ve 15 iş gününe kadar uzayabilmektedir.

Vize başvuru aşamalarını takip etmek, güvenilir bir hizmet almak için acente üzerinden süreci hızlandırabilir, tecrübeli ekip arkadaşlarımızla birlikte vize başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. vizeofisi.com size en güncel vize başvuru bilgilerini vererek, elektronik sistem üzerinden dakikalar içinde randevu oluşturma ve süreci başlatma konusunda destek olacaktır.

KAYNAK= https://www.vizeofisi.com/almanya-vizesi/ .