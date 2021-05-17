Alman genç kız rüyadan etkilenip Müslüman oldu

Almanya vatandaşı 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, gördüğü rüyadan etkilenerek Müslümanlığı seçti. Zeynep adını alan Saskia Michelle Müller, rüyasında kendisini camiye götüren hocanın, ihtida törenine katılan müftü olduğunu görünce göz yaşlarını tutamadı.

Almanya vatandaşı 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, gördüğü rüyadan etkilenerek Müslümanlığı seçti.

Müller, Almanya'daki Türk komşusu Züleyha Delikuş ve kızı Semina Gençoğlu sayesinde İslamiyet ile tanıştı.

Gördüğü bir rüyadan da etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Müller, komşularını ziyaret etmek için geldiği Kayseri'de müftülüğe başvurdu.

Müftülük binasında gerçekleştirilen ihtida törenine komşuları ile katılan Müller, rüyasında kendisini camiye götüren hocanın ihtida törenine katılan İl Müftüsü Şahin Güven olduğunu söyleyerek ağladı.

Genç kız, burada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Zeynep ismini aldı.

Güven, son yıllarda İslamı seçenlerin sayısında daha çok artış olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Müller de Müslüman olmadan önce hep bir yanının eksik olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Müslümanların yaşantısından etkilendiğini vurgulayan Müller, şunları kaydetti:

"Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim. Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından etkilendim. İslamı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm. Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. İslamı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Burada ağlamamın sebebi de il müftüsünü görünce, rüyada benim yanıma gelip camiye götüren hoca gözümde canlandı ve o rüyada gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım."

Konuşmaların ardından müftü Güven, Müslüman olan genç kıza, ihtida belgesini ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.