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Alkol kullanmayan Prof. Uğur Şahin'e 'rakı' teklifi!

Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türk gazetecilerle buluşmasından ilginç anektodlar gelmeye devam ediyor... İçki içmeyen ve iş toplantılarında BioNTech çalışanlarının içki içmelerini de yasaklayan Prof. Dr. Uğur Şahin'e bakın hangi gazeteci 'rakı' teklifinde bulundu...

16 Dakika Önce
2021-12-03 12:45:00
Alkol kullanmayan Prof. Uğur Şahin'e 'rakı' teklifi!

Aydın Doğan Vakfı "Aydın Doğan Ödülü"nü bu yıl Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verdi.

Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen ödül törenine katılan gazeteciler günlerdir, törenden anektodları köşelerinde paylaşıyor.

Bu konuda en ilginç bilgileri dün Habertürk yazarı Nagehan Alçı aktarmıştı.

Alçı, Şahin ve Türeci'nin sağlıklı yaşam sırlarını anlatırken, "Çok az yiyorlarmış. Özlem Hanım şekerli hiçbir şey yemiyor. İçki içmiyorlar, domuz eti tüketmiyorlar. Hatta iş toplantı ve yemeklerinde BioNTech çalışanlarının da içki içmesi yasak." ifadelerini kullanmıştı.

RAKI TEKLİFİ

Törene katılan bir diğer gazeteci Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise bugünkü köşesinde kendisi ile Prof. Dr. Uğur Şahin arasında geçen bir diyaloğu aktardı.

Uğur Şahin'in ödül takdimi ve konuşmaların tamamlanmasının ardından yemek salonundaki bütün masaları tek tek dolaştığını ve katılımcılarla sohbet ettiğini belirten Zeyrek şöyle devam etti;

"Bir ara bizim masaya da geldi "Hadi selfi yapalım" deyince şöyle bir fotoğraf çektim:

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Masada, benim hemen solumda şirketin halkla ilişkiler görevlisi oturuyordu. Şahin'e gösterip, kendisine “çok müdahaleciydi” diye takıldım ve gülerek “bir kadeh rakı içmeli” dedim. Kadın dönüp “rakı nedir” diye sorunca cevabı Şahin verdi: “Türkiye'nin geleneksel içkisi, Yunanistan'ın uzosu gibi.”"

Kaynak: superhaber.tv

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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