Alişan Tekinler Kimdir? Genç Girişimcinin Başarı Sırrı Nedir?

Bugün sizlere genç bir girişimci olan Alişan Tekinler’den bahsedeceğiz.

VagonSoft'un başarısı ile ülkemizde tanınan Tekinler, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürebilmiş bir isim. Yeni nesil ilham alınacak kişiler listesinde olan Tekinler, yalnızca bir sene gibi kısa bir sürede şirketini %700 büyütebiliyor. Üstelik yalnızca Türkiye ile de sınırlı kalmayan VagonSoft, Avrupa'da da geniş kitlelere hitap edebiliyor. Gelin, Alişan Tekinler kimdir ve başarısının anahtarı nedir yakından bakalım.

Alişan Tekinler Hakkında

Türk girişimcilerin başarılarını duymaya alıştık desek yeridir. Her geçen gün uluslararası alanda başarı yakalayan yurttaşlarımızın haberlerini alıyoruz. Bu isimlerden biri de Alişan Tekinler... Tekinler, yapılmaz deneni yaparak VagonSoft isimli şirketini bir senede büyütmeyi başardı. Hem de %700'lük oranında bir büyüme hacmi ile. Aslında Alişan Tekinler'i biraz tanısanız bu başarının da bir tedadüf olmadığını göreceksiniz.

Alişan Tekinler'in azmi ve destekçileri sayesinde bu günlere geldiği kesin. Başarının tesadüf olmadığını sık sık dile getiren Tekinler, internet ve teknoloji dünyasına 15 yaşında giriş yaparak ilk kodunu yazıyor. Danimarka ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde hem eğitim alıp hem de Alman ortaklı bir iş kuruyor. 2021 yılında Alman ortaklığını bitiren genç girişimci ülkemize VagonSoft gibi başarılı bir girişimi getiriyor.

VagonSoft Hakkında Bilgi

Alişan Tekinler, eşi ve kız kardeşi ile birlikte e-ticaret, marka danışmanlığı ve SEO uzmanlığı alanında bir şirket kuruyor. VagonSoft adıyla yurtdışına açılan bu şirket, Tekinler ailesinin en büyük başarısı olarak görülüyor. VagonSoft, 2021 yılından 2022 yılına kadar geçen sürede tam tamına 314 KOBİ müşterisine sahip oluyor. Aynı zamanda şirket, 64 marka danışmanlığı hizmeti ile hem yurtta hem de Avrupa'da tanınıyor. Biz bu yazıyı hazırlarken VagonSoft, paylaştığımız rakamları eminiz ki arttırmaya devam ediyordur. Bize de Tekinler'in üstün başarısını canı gönülden alkışlamak düşer. Gençlere ilham olan Tekinler, VagonSoft ile Amerika kıtasında da hizmet vermeye hazırlanıyor. Umarız hep olduğu gibi bundan sonra da yolları açık olur.