Ali Umut Zabun ; 'Müzisyen ve Sanatçılar Meta Evrene Hazır Olsun '
Müziğin ve sosyal medyanın önde gelen ekol isimlerinden Ali Umut Zabun katıldığı bir radyo programında , müziğin ve blockchain alt yapısının nasıl metaversle bağlantılı olabileceği hakkında konuştu. Ayrıca müzisyenlerin ve ve sanatçılarında blockchain ögrenmesi gerektiğinin altını çizdi.
2022-09-03 12:47:22
Metaverse'te şarkıcıların avatarları ve belkide evlerindeki halleri ile konserler görebiliriz. Müzik piyasasına dikkat çeken metaverse tabanlı projelerin sayısı gittikçe artıyor. Metaverse, müzik endüstrisini dönüştürüyor. Bu olay müzisyenleri ve sanatcıları bu sanal evrene hazırlanmaya itiyor.
Önümüzdeki günlerde Quint isimli proje ile entegre etmesi beklenen yeni bir single çalışması olduğunu söyleyen Ali Umut Zabun ; 3 sene olacak pandemi şartları yeni şarkılarımıza çok engel oldu. Yakında büyük bir proje olan Quint sponsorluğunda güzel bir işe imza atacagimizi dusunuyorum dedi.
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