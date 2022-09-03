Ali Umut Zabun ; 'Müzisyen ve Sanatçılar Meta Evrene Hazır Olsun '

Müziğin ve sosyal medyanın önde gelen ekol isimlerinden Ali Umut Zabun katıldığı bir radyo programında , müziğin ve blockchain alt yapısının nasıl metaversle bağlantılı olabileceği hakkında konuştu. Ayrıca müzisyenlerin ve ve sanatçılarında blockchain ögrenmesi gerektiğinin altını çizdi.