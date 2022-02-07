Ali Atay Hazal Kaya'yı aldattı mı? Hazal Kaya Ali Atay boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddialarının aslı var mı merak konusu oldu. Çok sevilen mutlu oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya'nın ayrılacağı yönünde söylentiler var. Peki ama bu doğru mu? Ali Atay ihanet mi etti? Hazal Kaya aldatıldı mı? İşte detaylar...

Ali Atay Hazal Kaya'yı aldattı mı? Hazal Kaya Ali Atay boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddialarının aslı var mı merak konusu oldu. Çok sevilen mutlu oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya'nın ayrılacağı yönünde söylentiler var. Peki ama bu doğru mu? Ali Atay ihanet mi etti? Hazal Kaya aldatıldı mı? İşte detaylar...

Ali Atay Hazal Kaya'yı aldattı mı?

Magazin programı olan 2. Sayfa yaptığı açıklamada; "Bir deörnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yılönümlerini kutlayacaklar. zavallı kız kocasının "gizli" çağkın olduğunu nereden bilsin!" sözlerini paylaştı.

Bu sıralar yıldönümü kutlayacak ve mutlu çiftgözüylebakılan kişilerin "Hazal Kaya ve Ali Atay" olduğu iddia edildi. Magazini yakından takip edenlerin ileri sürdüğü bu durumun açıklaması henüz net bir şekilde gelmedi. İlerleyen süreçte yaşanan detay veayrıntıları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Hazal Kaya Ali Atay boşanıyor mu?

Şubat ayında evlenen oyuncu çiftin henüz konuyla ilgili bir açıklaması da bulunmuyor. Fakat Ali Atay Twitter gündeminde TT oldu.

Sosyal medya bu konuda ikiye bölündü. Ali Atay'ın böyle bir şeyi yapmayacağını düşünenler ve "erkektir yapar güvenmeyin" diyenler tartışmaları sürdürüyor.

Boşanma konusu çiftin hayranları tarafından ortaya atılsa da henüz netlik yok.

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