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TIMETURK / YAŞAM / Aleyna Tilki'ye hapis şoku

Aleyna Tilki'ye hapis şoku

Aleyna Tilki, İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı bir tartışma nedeniyle hem hapis hem de adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tilki'nin suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi.

4 Saat Önce
2021-12-17 12:40:25
Aleyna Tilki'ye hapis şoku

Son yılların en çok takip edilen şarkıcılarından bir tanesi haline gelen Aleyna Tilki, hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ünlü şarkıcıya 5 ay hapis cezası ile 7 bin 80 TL adli para cezası uygulanmasına hükmetti. Peki ne olmuştu? Aleyna Tilki, neden hapis cezasına çarptırıldı?

Aleyna Tilki hakkındaki hapis cezasının nedeni, Ocak 2020'de yaşanan bir tartışmaydı. Milano'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan şarkıcı, buradaki bir güvenlik görevlisiyle tartışmış, iddialara göre "Kimsin, polis misin?", "Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum" ve "Seni bulup mahvedeceğim" gibi cümleler kurmuştu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarından Aleyna Tilki'nin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti...

İki ayrı suçtan ceza aldı

Mahkeme heyeti tarafından yapılan incelemelerde, Aleyna Tilki'nin suçunun sabit olduğuna kanaat getirildi. Buna bağlı olarak da karara varan mahkeme, ünlü şarkıcının tehdit suçundan ötürü 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına, kamu görevlisine hakaret suçundan ötürü de 7.080 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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